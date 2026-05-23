نقل موقع "أكسيوس" عن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن بعض قادة المنطقة طالبوا ترامب بتنفيذ عمل عسكري لإضعاف النظام الإيراني؛ بهدف التوصل إلى اتفاق أفضل.

وقال غراهام لـ "أكسيوس" إن بعض الأطراف تعتقد أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية النفطية في الخليج، وأن أمن مضيق هرمز لا يمكن ضمانه.

وبحسب التقرير، فإن قادة آخرين في المنطقة، إلى جانب مستشارين كبار لترامب، شجعوه على قبول الاتفاق الحالي.

