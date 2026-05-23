قال عضو البرلمان الإيراني، أمير حسين ثابتي، خلال تجمع ليلي لمؤيدي النظام، إن اندلاع حرب عسكرية جديدة "أمر حتمي".
وأضاف: "قد يحدث ذلك بعد ساعة، أو بعد يوم، أو بعد عام، لكنه حتمي. وحتى إذا قبلت الولايات المتحدة جميع شروطنا ووقّعت واستسلمت، فستكون هناك حرب أيضًا".
نقل موقع "أكسيوس" عن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن بعض قادة المنطقة طالبوا ترامب بتنفيذ عمل عسكري لإضعاف النظام الإيراني؛ بهدف التوصل إلى اتفاق أفضل.
وقال غراهام لـ "أكسيوس" إن بعض الأطراف تعتقد أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية النفطية في الخليج، وأن أمن مضيق هرمز لا يمكن ضمانه.
وبحسب التقرير، فإن قادة آخرين في المنطقة، إلى جانب مستشارين كبار لترامب، شجعوه على قبول الاتفاق الحالي.
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للقناة 12 الإسرائيلية بأنه "إما أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران أو تدميرها إلى الأبد".
وأضاف أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق دون مراعاة مصالح إسرائيل، وأن القضايا النووية ستكون جزءًا منه.
وأكد ترامب: "لا أعتقد أن نتنياهو قلق. وإذا لم يكن الاتفاق جيدًا لإسرائيل، فلن نبرمه".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشبكة "سي بي إس"، إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، «فستكون لدينا حالة لم تتعرض فيها أي دولة في التاريخ لضربة بمثل ما هي على وشك التعرض له».
وأضاف: «أنا فقط سأوقّع اتفاقًا نحصل فيه على كل ما نريد».
وقال مصدر مطلع لـ "سي بي إس" إن ترامب لا يزال يدرس المقترحات ولم يتخذ قراره النهائي بعد.
وبحسب المصادر نفسها، فإنه يجري مشاورات مع مستشاريه ويجري اتصالات مع قادة دوليين، بمن فيهم قادة السعودية ودول خليجية أخرى.
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر مطّلع وقريب من فريق التفاوض، أنه إذا لم تُبدِ الولايات المتحدة مرونة، فإن المفاوضات ستفشل، مضيفة أن الملف النووي والأموال المجمّدة وسيطرة إيران على مضيق هرمز تشكّل ثلاثة ملفات خلافية رئيسية.
وأضافت الوكالة أن طهران أعلنت أنها لن تدخل خلال هذه الجولة في مفاوضات حول الملف النووي، وأنه لن يتم التطرق إليه إلا في حال قيام الطرف الآخر بإجراءات "بناء ثقة"، وعندها فقط يمكن بحثه في جولة لاحقة.
ونقلت عن المصدر قوله إن "الأموال المجمّدة يجب أن تُحوّل ويفرج عنها بالكامل"، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي لدخول طهران في التفاوض هو الإفراج المسبق عن هذه الأموال، وأنه "بدون ذلك لن ندخل أصلاً في المفاوضات".
كما أوضح التقرير أن الخلاف الثالث يتعلق بآلية عبور السفن في مضيق هرمز، حيث تصر واشنطن على العودة الكاملة إلى الوضع السابق، بينما تقول طهران إنها تلتزم فقط بإعادة عدد السفن إلى مستواه السابق، ما يعني، وفق الوكالة، أن إيران ستحدد بنفسها عدد السفن المسموح بمرورها وفق سياستها الخاصة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لقناة "سي بي إس" إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب بكثير" من التوصل إلى اتفاق، وإن الظروف تتحسن يومًا بعد يوم.
وأضاف أن المقترح الجديد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمّدة، إضافة إلى تمديد المحادثات لمدة 30 يومًا.
وأكد ترامب أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، وأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن اليورانيوم المخصب.
ونقلت "سي بي إس" أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن المقترحات، ويواصل التشاور مع مستشاريه وقادة المنطقة.