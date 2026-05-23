قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن وضع مضيق هرمز في المفاوضات مع واشنطن: "هذا الموضوع لا علاقة له بالولايات المتحدة".
وأضاف أن طهران ومسقط عقدتا عدة جولات من المحادثات لوضع آلية تتعلق بهذا المضيق.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "نحن قريبون جدًا وبعيدون جدًا من التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "لدينا تجربة مع التصريحات المتناقضة للطرف الأميركي، وقد غيّروا مواقفهم مرارًا".
وفيما يتعلق بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير إلى طهران، قال إن باكستان تلعب دورًا مهمًا كوسيط، وإن هدف الزيارة كان مواصلة تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة.
وبشأن المفاوضات، قال بقائي إن "التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، استنادًا إلى مقترح طهران المؤلف من 14 بندًا، والذي تم تبادله عدة مرات بين الأطراف، مع تبادل وجهات النظر حول بنوده المختلفة".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه خلال الأسابيع الستة الماضية شارك أكثر من 15 ألف جندي بحري وبري وجوي أميركي في تغيير مسار 100 سفينة، وإخراج 4 سفن من الخدمة، والسماح بمرور 26 سفينة محمّلة بالمساعدات الإنسانية.
وأضافت (سنتكوم) أن أكثر من 200 طائرة ومركبة بحرية أميركية تشارك في دعم هذه المهمة.
كما قالت القيادة المركزية في بيانها إن هذا "الحصار" يُطبق على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع موانئ إيران في المياه الخليجية وبحر عُمان.
أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باحتجاز سوق الطاقة العالمي كرهينة لأجندتها.
وأوضح روبيو أن إمدادات ومنتجات الطاقة الأميركية تمتلك القدرة والكفاءة اللازمة لتنويع مصادر تأمين الطاقة لدولة الهند، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الجانبين بحثا الإنجازات الثنائية الأخيرة والاستثمارات الضخمة التي تم تحديدها في إطار "المهمة 500" المشتركة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين واشنطن ونيودلهي بحلول عام 2030.
أعلن المدير العام للتربية والتعليم في محافظة كرمان، محمد رضا فرح بخش، تحويل جميع الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في المرحلة المتوسطة الأولى والثانية (النظري) والمدارس المهنية إلى نظام غير حضوري.
وأضاف أن امتحانات المرحلة الابتدائية ستُجرى أيضًا بشكل غير حضوري وبأسلوب وصفي- كيفي.
وأكد فرح بخش أن قرار تنظيم امتحانات الصفين الحادي عشر والثاني عشر سيُتخذ لاحقًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، إن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه في حال اندلاع حرب جديدة سيكون الرد أقوى بكثير.
وأضاف قاليباف: "قواتنا المسلحة أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار بحيث إنه في حال ارتكب دونالد ترامب أي حماقة وبدأ الحرب مجددًا، سيكون الرد على الولايات المتحدة أقسى وأشد من اليوم الأول".
وأشار قاليباف إلى دور باكستان في الوساطة، قائلاً: "لقد كنا في مرحلة وقف إطلاق النار الذي كنتم وسيطًا فيه، إلا أن أميركا نقضت العهد وفرضت حصاراً بحرياً، وهي الآن تسعى لرفعه".