صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للقناة 12 الإسرائيلية بأنه "إما أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران أو تدميرها إلى الأبد".

وأضاف أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق دون مراعاة مصالح إسرائيل، وأن القضايا النووية ستكون جزءًا منه.

وأكد ترامب: "لا أعتقد أن نتنياهو قلق. وإذا لم يكن الاتفاق جيدًا لإسرائيل، فلن نبرمه".

