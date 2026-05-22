أشار إمام جمعة "كرج"، محمد مهدي حسيني همداني، إلى التجمعات الليلية المؤيدة للنظام الإيراني، قائلاً: "عندما نعلم أن الحضور في هذه التجمعات يجعل العدو ييأس، يجب المشاركة فيها بأي طريقة كانت، وعدم المشاركة فيها يُعد تقصيرًا يُسأل عنه الإنسان أمام الله".
وأضاف: "لقد فهمنا جيدًا أن طريقة مواجهة العدو هي الصمود والمقاومة، لا التفاوض والتسوية، فالعدو لا يركع عبر التفاوض".
بالتزامن مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران والسيطرة على مضيق هرمز، تبذل باكستان جهوداً لتهيئة الأرضية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، في تقرير لها يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، في طهران؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بإنهاء الحرب.
ووفقاً لتقارير إعلامية في إيران، فإن هذه هي الجولة الثانية من المباحثات التي يجريها نقوي مع المسؤولين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين.
وأشارت "رويترز" إلى أن إسلام آباد تحاول تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن لصياغة إطار عمل ينهي الحرب ويحل الخلافات العالقة.
مؤشرات إيجابية
صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس 21 مايو، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" تلوح في المفاوضات، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه إذا نفذت إيران خطتها لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون مستحيلاً. وأضاف روبيو: «نحن نريد أن يظل هذا الممر مفتوحاً وحراً. مضيق هرمز ممر مائي دولي».
ومن جانبه، صرح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن الفجوة بين الجانبين قد تقلصت، إلا أن مسألة تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز لا تزالان تشكلان العقبتين الرئيسيتين أمام التوصل إلى اتفاق.
وقد وجهت الحرب الجارية صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي؛ حيث أدت زيادة أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ويُذكر أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز.
وفي غضون ذلك، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، كما ارتفعت أسعار النفط إثر تشكيك الأسواق في نجاح المفاوضات.
اليورانيوم ومضيق هرمز
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد يوم الخميس 21 مايو، أن واشنطن ستستحوذ في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وقال: «سوف نحصل عليه. نحن لسنا بحاجة إليه، وغالباً سندمره بعد الاستحواذ عليه، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاكه».
وكان مصدران إيرانيان رفيعا المستوى قد صرحا لـ "رويترز"، في وقت سابق، بأن المرشد الثالث للنظام الإيراني، مجتبى خامنئي، قد أصدر أوامر بعدم إخراج احتياطيات اليورانيوم المخصب من إيران.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة لا ترى المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب كافيًا. ويتضمن المقترح الجديد الذي قدمته طهران إلى واشنطن هذا الأسبوع مطالب تشمل: السيطرة على مضيق هرمز، الحصول على تعويضات حرب، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة؛ وهي مطالب كان ترامب قد رفضها سابقاً.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب الحالية تسببت في "أسوأ صدمة طاقة يشهدها العالم". وحذرت الوكالة من أن تزامن ذروة الطلب الصيفي مع نقص الإمدادات الجديدة القادمة من الشرق الأوسط، قد يدفع بسوق الطاقة إلى "المنطقة الحمراء" خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.
أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى المفاوضات مع إيران قائلاً: "علينا أن يكون لدينا أيضًا خطة بديلة، وهذه الخطة البديلة هي أنه إذا قالت طهران إنها لن تفتح المضيق، أو ستفرض سيطرة على المرور فيه وتحصّل رسوم عبور فيجب القيام بشيء ما".
وأضاف: "في تلك الحالة سيكون على أحد ما أن يتحرك. أي أنه في ذلك السيناريو لن تقوم إيران طوعًا بإعادة فتح المضيق، لذلك يجب أن نفكر في الأمر منذ الآن".
وتابع روبيو: "أعلم أن هناك خطة للفترة التي تتوقف فيها الأعمال القتالية، لكن علينا أيضًا أن نملك خطة بديلة للحالة التي يستمر فيها إطلاق النار، وكيف يمكن في تلك الظروف إعادة فتح المضيق".
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة الارتباط بحزب الله، وبسبب ما وصفته بـ "عرقلة مسار السلام في لبنان ومنع نزع سلاح حزب الله". ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات سفير إيران المطرود من لبنان، محمد رضا شيباني.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، الذي نُشر يوم الخميس 21 مايو (أيار)، على موقعها الإلكتروني، أن الأشخاص المدرجين في القائمة هم "مسؤولون متحالفون مع حزب الله"، وأنهم "متغلغلون في قطاعات مختلفة من البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، ويسعون للحفاظ على نفوذ هذا التنظيم المدعوم من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية".
وبالإضافة إلى شيباني، شملت العقوبات عضو المجلس التنفيذي لحزب الله والمسؤول عن إعادة تنظيم هيكليته الإدارية، محمد عبد اللطيف فنيش، والقيادي البارز في حزب الله والنائب في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة الإعلامية للحزب، إبراهيم الموسوي، وأحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، من مسؤولي الأمن في حركة أمل، والنائب عن حزب الله ومدير قناة المنار، حسن نظام الدين فضل الله، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش اللبناني، سمير حمادي، والنائب البارز المعارض لنزع سلاح حزب الله، حسين الحاج حسن، ورئيس جهاز الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، خطار ناصر الدين.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في البيان مجددًا ضرورة نزع سلاح حزب الله، قائلاً إن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يسهّلون نفوذ الحزب داخل الحكومة اللبنانية ويسمحون له بشن حملته العنيفة وعرقلة السلام.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد ألغت، في 24 مارس (آذار) الماضي اعتماد محمد رضا شيباني، وأعلنت أنه "شخص غير مرغوب فيه"، ومنحته مهلة خمسة أيام لمغادرة البلاد.
وفي 29 مارس الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن شيباني رغم اعتباره "غير مرغوب فيه" لا يزال يرفض مغادرة لبنان.
لاحقًا، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن المبعوث الإيراني لا يُعتبر سفيرًا رسميًا لأنه لم يقدم أوراق اعتماده ولا يحمل صفة رسمية داخل السفارة.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن عدم مغادرة شيباني لبنان حتى الآن يدل على أن الدولة اللبنانية "مجرد كيان شكلي" وأنها عمليًا "تحت نفوذ إيران".
كما اتهمت الحكومة اللبنانية، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إيران باستغلال الحصانة الدبلوماسية والتدخل في الشؤون الداخلية ونقل عناصر من الحرس الثوري إلى لبنان تحت غطاء العمل الدبلوماسي.
وذكر تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن الشيباني كان نشطاً في سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد، وعُيّن بعد ذلك سفيراً في لبنان في يناير (كانون الثاني) 2026.
وكان قد خدم سابقاً في بيروت خلال الفترة من 2005 إلى 2009؛ وهي مرحلة تميزت، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، بنمو نفوذ حزب الله، وحرب عام 2006 مع إسرائيل، وسيطرة الجماعة على أجزاء من بيروت في عام 2008.
نقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصدر باكستاني قوله، إن تقليص الخلافات في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ليس أمرًا سهلاً، نظرًا لتمسك كل طرف بمطالب مرتفعة.
وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران متمسكتان بموقفيهما بشأن ملف اليورانيوم، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محور المفاوضات منذ البداية ولا يزال كذلك.
وأوضح أن أي اتفاق مؤقت بين الطرفين قد يساهم في ضمان وقف إطلاق النار.
كما نقلت "العربية" أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني ينتظر نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبل القيام بزيارة مماثلة.
أكد عضو لجنة الثقافة بالبرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، في تصريح لموقع "دیده بان إيران"، طرح مشروع قرار بمنح مكافأة لمن ينفذ "فتوى العلماء" بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقامًا للمرشد الراحل، علي خامنئي، داخل البرلمان.
وأضاف أنه سيُحال إلى اللجنة المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأشار أخلاقي أميري إلى أن نحو 32 مليون شخص سجلوا أسماءهم في حملة "جان فدا"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من المواطنين" مستعدون للثأر لما وصفه بـ"الدماء التي أُريقت".
وتابع قائلاً إن المشروع قد لا يكون ضروريًا، لكنه "سيُقر بالتأكيد" بعد استكمال مساره القانوني وعرضه على البرلمان.
وجاءت تصريحات النائب الإيراني في وقت أعلن فيه أن البرلمان لا يزال، بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ولدواعٍ أمنية، غير مخوّل بعقد جلسات حضورية، وأن الاجتماعات تُعقد حاليًا عبر تقنية الاتصال المرئي.