نقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصدر باكستاني قوله، إن تقليص الخلافات في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ليس أمرًا سهلاً، نظرًا لتمسك كل طرف بمطالب مرتفعة.

وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران متمسكتان بموقفيهما بشأن ملف اليورانيوم، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محور المفاوضات منذ البداية ولا يزال كذلك.

وأوضح أن أي اتفاق مؤقت بين الطرفين قد يساهم في ضمان وقف إطلاق النار.

كما نقلت "العربية" أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني ينتظر نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبل القيام بزيارة مماثلة.