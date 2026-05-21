ذكر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، أن "حزب الله" منظمة إرهابية، ويجب نزع سلاحه بالكامل.

وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل إجراءاتها ضد المسؤولين الذين يتغلغلون داخل الحكومة اللبنانية ويسمحون لـ "حزب الله" بمواصلة ما وصفه بحملة عنف ضد الشعب اللبناني، مما يعرقل تحقيق سلام دائم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت سابقًا فرض عقوبات على السفير الإيراني المطرود من لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، والذي ورد اسمه ضمن قائمة تضم تسعة أشخاص مرتبطين بـ "حزب الله" جرى استهدافهم بالعقوبات.

وأوضحت واشنطن أن هؤلاء الأفراد كانوا يعرقلون عملية نزع سلاح "حزب الله" ويعملون على تعزيز أجندات إيران في لبنان.

