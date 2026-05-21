رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التكهنات بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب، قائلاً: "إن الادعاءات التي تطرحها وسائل الإعلام حول القضايا النووية، بما في ذلك المواد المخصبة أو مسألة التخصيب، هي مجرد تكهنات إعلامية وتفتقر إلى المصداقية".
وأضاف أن تركيز المفاوضات في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
ذكر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، أن "حزب الله" منظمة إرهابية، ويجب نزع سلاحه بالكامل.
وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل إجراءاتها ضد المسؤولين الذين يتغلغلون داخل الحكومة اللبنانية ويسمحون لـ "حزب الله" بمواصلة ما وصفه بحملة عنف ضد الشعب اللبناني، مما يعرقل تحقيق سلام دائم.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت سابقًا فرض عقوبات على السفير الإيراني المطرود من لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني، والذي ورد اسمه ضمن قائمة تضم تسعة أشخاص مرتبطين بـ "حزب الله" جرى استهدافهم بالعقوبات.
وأوضحت واشنطن أن هؤلاء الأفراد كانوا يعرقلون عملية نزع سلاح "حزب الله" ويعملون على تعزيز أجندات إيران في لبنان.
بحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قُتل مازيار نوروزي، الرياضي والناشط المدني، يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة غرغان برصاص قوات الأمن التابعة للنظام.
وبحسب مقربين منه، فقد كان شابًا نشيطًا ويعمل في مجال تعليم السباحة.
كان حاصلًا على درجة الماجستير في تخصص هندسة الخشب والورق، وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلته لتقديمه بوصفه "شهيدًا".
وقال أصدقاؤه إنه كان يسعى إلى تأسيس أسرة إلى جانب عمله ونشاطه الاجتماعي.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض، يوم الخميس 21 مايو (أيار)، إن الولايات المتحدة لا تسعى لفرض رسوم في مضيق هرمز، ولن تسمح به.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد قال سابقًا إن فرض إيران لرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي معها أمرًا مستحيلاً.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على سفير إيران المطرود من لبنان، محمد رضا رؤوف شيباني.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على تسعة أشخاص مرتبطين بـ "حزب الله" بتهمة تقويض سيادة لبنان.
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأشخاص عرقلوا عملية نزع سلاح "حزب الله"، وعملوا على تعزيز أجندات إيران في لبنان.
أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أدان إعدام شخصين آخرين في إيران.
ووفقًا لما أورده المكتب، قال تورك إن السلطات الإيرانية تستخدم الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل كذريعة لتشديد القمع الداخلي.
ومن جهتها، ذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن رامين زِله وكريم معروف بور، وهما سجينان سياسيان، تم إعدامهما فجر الخميس 21 مايو (أيار).