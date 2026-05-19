ذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، أن إيران "موحدة وحازمة" ومستعدة لمواجهة أي اعتداء عسكري، مضيفًا أن الاستسلام لا معنى له بالنسبة لها، و"إما أن ننتصر أو نموت".
وأضاف أن الولايات المتحدة تقول إنها أوقفت مؤقتًا الهجوم على إيران لإتاحة الفرصة للمفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوم واسع في أي لحظة، معتبراً أن ذلك يعني "تسمية التهديد فرصةً للسلام".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "قد نضطر لتوجيه ضربة أخرى إلى إيران، لكنني لست متأكدًا". وأضاف أن طهران "تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق".
وأكد مجددًا أنه أوقف، بناءً على طلب قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، هجومًا عسكريًا أميركيًا كان مخططًا له ضد إيران وكان من المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء.
وتابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتنفيذ هجوم واسع النطاق.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران.
وأدرجت الوزارة 12 شخصًا، من بينهم أربعة إيرانيين ومصري واحد وخمسة فلسطينيين وإسباني واحد ومواطن تركي، على قائمة العقوبات.
كما أضافت 29 شركة وكيانًا و19 سفينة إلى قائمة العقوبات الأميركية.
أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار)، إطلاق «خط الشحن السريع للبحر الأحمر» في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع، بهدف تسريع عمليات نقل البضائع، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الكفاءة اللوجستية في الميناء.
ويربط هذا الخط البحري بين موانئ جدة وينبع، وميناء العين السخنة في مصر، وميناء العقبة في الأردن.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة الجديدة نحو 1100 حاوية قياسية.
ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، الواقع على ساحل البحر الأحمر، من أكبر الموانئ المخصصة لشحن النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية في البحر الأحمر.
وكانت السعودية قد كثّفت عمليات شحن البضائع عبر ميناء ينبع، لتعويض التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل حميد خاني، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، خلال مهمة لتفكيك قنابل غير منفجرة ناتجة عن هجمات مشتركة إسرائيلية وأميركية في العاصمة طهران.
ووفقًا لهذه التقارير، كان خاني يعمل بشكل تطوعي ضمن وحدة الهندسة في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري.
ولم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن توقيت الحادث الدقيق أو ملابساته.
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، الهيئة المستقلة لمراقبة حالة الإنترنت عالميًا، اليوم الثلاثاء 19 مايو، أن انقطاع الإنترنت في إيران قد دخل يومه الحادي والثمانين، متجاوزاً حاجز 1920 ساعة.
وأضافت "نت بلوكس": "في الوقت نفسه، يسعى النظام الإيراني إلى توسيع نطاق سيطرته الرقمية على المستوى الدولي؛ بما في ذلك المطالبة بالسيطرة على كابلات الاتصالات التابعة لدول أخرى في مضيق هرمز، وإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على الامتثال لقوانين إيران".
ويأتي تقرير "نت بلوكس" في وقت حاول فيه النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة استغلال الفضاء الإلكتروني في الدول الأخرى لتمرير أهدافه السياسية والدعائية.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبل"، أمس 18 مايو، أنه في إطار عملية منسقة ضد "المحتوى الإرهابي على الإنترنت"، تم رصد واستهداف 14 ألفاً و200 منشور ورابط إلكتروني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.