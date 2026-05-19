قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "قد نضطر لتوجيه ضربة أخرى إلى إيران، لكنني لست متأكدًا". وأضاف أن طهران "تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأكد مجددًا أنه أوقف، بناءً على طلب قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، هجومًا عسكريًا أميركيًا كان مخططًا له ضد إيران وكان من المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء.

وتابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتنفيذ هجوم واسع النطاق.

