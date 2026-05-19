ويربط هذا الخط البحري بين موانئ جدة وينبع، وميناء العين السخنة في مصر، وميناء العقبة في الأردن.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة الجديدة نحو 1100 حاوية قياسية.

ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، الواقع على ساحل البحر الأحمر، من أكبر الموانئ المخصصة لشحن النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية في البحر الأحمر.

وكانت السعودية قد كثّفت عمليات شحن البضائع عبر ميناء ينبع، لتعويض التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران.