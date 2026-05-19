قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن طلبت من حلفائها تكثيف استهداف الشبكات المالية التابعة لطهران.
وأضاف أن الدول الأوروبية يجب أن تتعاون في فرض عقوبات على ممولي النظام الإيراني، وتحديد الشركات الواجهة والشركات الوهمية، وإغلاق الفروع المصرفية، ومواجهة القوى الوكيلة التابعة لطهران.
أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار)، إطلاق «خط الشحن السريع للبحر الأحمر» في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع، بهدف تسريع عمليات نقل البضائع، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الكفاءة اللوجستية في الميناء.
ويربط هذا الخط البحري بين موانئ جدة وينبع، وميناء العين السخنة في مصر، وميناء العقبة في الأردن.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة الجديدة نحو 1100 حاوية قياسية.
ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، الواقع على ساحل البحر الأحمر، من أكبر الموانئ المخصصة لشحن النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية في البحر الأحمر.
وكانت السعودية قد كثّفت عمليات شحن البضائع عبر ميناء ينبع، لتعويض التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل حميد خاني، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، خلال مهمة لتفكيك قنابل غير منفجرة ناتجة عن هجمات مشتركة إسرائيلية وأميركية في العاصمة طهران.
ووفقًا لهذه التقارير، كان خاني يعمل بشكل تطوعي ضمن وحدة الهندسة في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري.
ولم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن توقيت الحادث الدقيق أو ملابساته.
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، الهيئة المستقلة لمراقبة حالة الإنترنت عالميًا، اليوم الثلاثاء 19 مايو، أن انقطاع الإنترنت في إيران قد دخل يومه الحادي والثمانين، متجاوزاً حاجز 1920 ساعة.
وأضافت "نت بلوكس": "في الوقت نفسه، يسعى النظام الإيراني إلى توسيع نطاق سيطرته الرقمية على المستوى الدولي؛ بما في ذلك المطالبة بالسيطرة على كابلات الاتصالات التابعة لدول أخرى في مضيق هرمز، وإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على الامتثال لقوانين إيران".
ويأتي تقرير "نت بلوكس" في وقت حاول فيه النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة استغلال الفضاء الإلكتروني في الدول الأخرى لتمرير أهدافه السياسية والدعائية.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبل"، أمس 18 مايو، أنه في إطار عملية منسقة ضد "المحتوى الإرهابي على الإنترنت"، تم رصد واستهداف 14 ألفاً و200 منشور ورابط إلكتروني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال اجتماعه مع مديري وزارة العمل، قائلاً: "إن التغلب على الآثار والتداعيات الناجمة عن الحرب يستلزم العمل بحكمة وتخطيط ورؤية طويلة المدى".
وأضاف: "بعض الإجراءات الحالية، وإن كانت ضرورية للسيطرة على الأوضاع، إلا أنها تُعد في الواقع بمثابة مسكنات وعلاج مؤقت، ومن الضروري وضع تخطيط هيكلي ومستدام لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من جذورها".
وتابع بزشكيان: "يجب التخطيط بشكل يؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة للأفراد الذين فقدوا وظائفهم خلال الحرب، بدلاً من الاعتماد فقط على دفع تعويضات بطالة".
واختتم رئيس الحكومة الإيرانية بالتشديد على أن "إدارة الاستهلاك وتجنب الإسراف" يُعدان "ضرورة وطنية"، مؤكداً أنه "يجب على جميع الأجهزة والمؤسسات أن تكون سبّاقة في هذا المجال".
