لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: مكافأة مالية ضخمة لمن يغتال ترامب ونتنياهو
كتب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، أنه سيتم قريباً، بموجب تصويت نواب البرلمان، رصد وتخصيص مكافأة مالية معتبرة وضخمة لمن يقوم بـ"إرسال رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى الجحيم".
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، أن التهديد المتجدد لمجتبى خامنئي والقادة العسكريين لإيران قد سُمِع على لسان بعض مسؤولي العدو، وأضاف: "ليعلم المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون وقادة دول المنطقة، أنه إذا حدث أي اعتداء هذه المرة، فسنبيدهم وندمرهم جنباً إلى جنب مع قصورهم".