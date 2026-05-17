أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، بأنه تم تسريح 138 من الموظفين والعمال في "الشركة الوطنية للنحاس"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيميدرو" (منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية).

وصرح أحد الموظفين المفصولين للوكالة قائلاً: "في 15 مارس 2026، وقبل 5 أيام فقط من نهاية العام الإيراني، تم تسريح 138 موظفاً متخصصاً عبر خطاب ورسالة نصية قصيرة SMS تحت ذريعة عدم تمديد العقود لعدم وجود مشاريع جديدة".

وأضاف موظف آخر: "قرارات التسريح صدرت دون أي استعلام من المسؤولين الفنيين لمعرفة مدى الحاجة للاحتفاظ بهؤلاء العمال من عدمه. وفي واقع الأمر، تم طرد كافة الكوادر ذوي الخبرة والسجل الطويل في المجموعة تقريباً".