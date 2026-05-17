وزير الداخلية الباكستاني يلتقي محمد باقر قاليباف في طهران
التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن اللقاء جرى، الأحد، في العاصمة الإيرانية طهران.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، بأنه تم تسريح 138 من الموظفين والعمال في "الشركة الوطنية للنحاس"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيميدرو" (منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية).
وصرح أحد الموظفين المفصولين للوكالة قائلاً: "في 15 مارس 2026، وقبل 5 أيام فقط من نهاية العام الإيراني، تم تسريح 138 موظفاً متخصصاً عبر خطاب ورسالة نصية قصيرة SMS تحت ذريعة عدم تمديد العقود لعدم وجود مشاريع جديدة".
وأضاف موظف آخر: "قرارات التسريح صدرت دون أي استعلام من المسؤولين الفنيين لمعرفة مدى الحاجة للاحتفاظ بهؤلاء العمال من عدمه. وفي واقع الأمر، تم طرد كافة الكوادر ذوي الخبرة والسجل الطويل في المجموعة تقريباً".
في تغريدة أثارت غضب المواطنين على منصة "إكس"، هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، شعبه بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، في وقت أعلنت فيه منظمة "نت بلوكس" أن انقطاع الإنترنت الشامل في إيران قد دخل يومه التاسع والسبعين.
وقال بزشكيان في تغريدته: "خلال أيام الحرب، عمل أبناؤنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليلًا ونهارًا لضمان استقرار الاتصالات والخدمات الحيوية في البلاد".
وأضاف: "إن وصول المواطنين في إيران إلى خدمات رقمية مستقرة وعالية الجودة يُعد جزءًا من أمنهم وتقدمهم، وحقًا من حقوقهم في حياة كريمة. أهنئكم باليوم العالمي للاتصالات".
أفاد موقع "واي نت" الإخباري، أنه على الرغم من المهلة الزمنية والتهديدات المتزايدة من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلا أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن استئناف الحملة العسكرية ضد إيران.
وبحسب هذا التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقدرون احتمال بدء المواجهات مجدداً في الأيام المقبلة بنسبة "50-50".
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد في أعلى درجات الجاهزية، في وقت تُجرى فيه مشاورات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مختلف السيناريوهات العسكرية المحتملة.
أشار رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، إلى عدم مشاركة إيران في الجولة الثانية من المفاوضات مع أميركا في باكستان.
وقال: "خلال هذه الفترة، طُرحت مقترحات من جانب أميركا، لكن إيران ما زالت تؤكد على نفس البنود الأولية. إن الشروط العشرة لخامنئي هي الخط الأحمر لأي مفاوضات".
وعن تفاصيل هذه الشروط، قال جوكار: "تشمل هذه الشروط العشرة: العبور المنظم عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، إنهاء الحرب ضد جميع أطراف محور المقاومة، خروج القوات القتالية الأميركية من جميع القواعد في المنطقة، الدفع الكامل للتعويضات، رفع جميع العقوبات، الاعتراف بحق التخصيب، وتحرير كافة الأموال والأصول المجمدة في الخارج".
قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، خلال مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا في إيران"، إن إيران كان يمكن أن تتحول إلى دولة شبيهة بكوريا الجنوبية، لكنها دُفعت، بسبب الوضع السياسي الحالي، نحو نموذج أقرب إلى كوريا الشمالية.
وأضاف بهلوي أن "النظام الإيراني غير قابل للتغيير بطبيعته".