أعلن مسؤول إماراتي رفيع المستوى، في حديث لموقع "واي نت" الإخباري، أن نشر الأنباء المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أبو ظبيي خلال الحرب الإيرانية يعد انتهاكًا وخرقًا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وأضاف المسؤول أن الطرفين كانا قد التزما ببقاء هذه الزيارة سرية وكتمانها.

وعقب الإعلان عن الزيارة السرية لبنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع إيران، نفت وزارة الخارجية الإماراتية صحة هذا التقرير.