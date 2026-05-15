أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب ضد إيران.
وبحسب التقرير، التقى زامير خلال هذه الزيارة مسؤولين إماراتيين، من بينهم رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرت بينهما محادثات.
أعلن مسؤول إماراتي رفيع المستوى، في حديث لموقع "واي نت" الإخباري، أن نشر الأنباء المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أبو ظبيي خلال الحرب الإيرانية يعد انتهاكًا وخرقًا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين.
وأضاف المسؤول أن الطرفين كانا قد التزما ببقاء هذه الزيارة سرية وكتمانها.
وعقب الإعلان عن الزيارة السرية لبنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع إيران، نفت وزارة الخارجية الإماراتية صحة هذا التقرير.
في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين إلى الصين، صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، بأنه يدرس إلغاء العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.
وأضاف أنه سيتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يوافق على تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عامًا، لكنه أكد أن هذا الالتزام يجب أن يكون "حقيقيًا" ، ولا يكفي مجرد وقف الإنتاج أو فرض قيود مؤقتة.
وعقب مغادرته بكين، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، قال ترامب ردًا على سؤال حول المقترح الأخير لإيران: "لقد اطلعت عليه، وإذا لم يعجبني السطر الأول منه، فسوف أستبعده وأضعه جانبًا".
وأضاف في السياق ذاته: "لقد قبلوا تمامًا بأنه لا ينبغي لهم امتلاك أسلحة نووية، وإذا كان لديهم أي نوع من البرامج النووية، فلن أقرأ بقية النص".
وحول القيد الزمني، قال الرئيس الأميركي إنه يجب أن يكون "20 عامًا حقيقية"، وليس وضعًا يؤدي فقط إلى النفاد التقريبي للوقود أو وقف الإنتاج، مضيفًا: "يجب أن نحصل على كل شيء".
ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن الإدارة الأميركية ردّت على مقترح مكتوب تقدّمت به إيران بشأن إنهاء الحرب، ورفضت ما وصفته بـ "المقترح المكوّن من 14 بندًا" الذي قدمته طهران.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة، عبر رفضها لمقترحات إيران، أعادت تأكيد مواقفها السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بالملف النووي.
وأضاف التقرير أن إيران كانت قد قدمت مقترحها على أساس مسار من مرحلتين؛ تنص المرحلة الأولى على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الملف النووي في حال استيفاء شروط طهران.
قال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن "قوة الإيمان قادرة على إدخال العدو في حالة من الارتباك تجعله حتى يستهدف طائراته عن طريق الخطأ".
وأضاف أن ما يمنحهم الثقة بالنصر والقدرة هو "الإيمان والعقيدة"، مشيرًا إلى أن إيران تشهد سنويًا خلال عقد محرم "مناورة إيمانية ضخمة"، معتبرًا أن القوة الأساسية لإيران تكمن في هذه "القوة الإيمانية".
وتابع القائد العام للجيش الإيراني، قائلاً: "إن هذه القوة الإيمانية قادرة على إيصال مقاتلة (إف-5) إلى فوق مواقع القوات الأميركية في الكويت، رغم امتلاكهم أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والجوية تطورًا".