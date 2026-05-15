قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تدخل إلى إيران "في مرحلة ما" لإزالة ما وصفه بـ "الغبار النووي".

وخلال حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، قال ترامب: "في الوقت المناسب، إما أن ندخل أو نحصل عليه. أعتقد أننا سنحصل عليه على الأرجح، لكن إذا لم نحصل عليه فسنتدخل".

وأضاف: "أعتقد أنهم سيفشلون تمامًا، ولن نكون في أي خطر. لدينا المعدات اللازمة لإخراجه، ولا أحد غيرنا يملكها، ربما تمتلك الصين مثل هذه المعدات".

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات مماثلة، في مارس (آذار) الماضي، داخل البيت الأبيض، محذرًا من مخزونات اليورانيوم المخصّب لدى إيران، وقال حينها: "إما أن نستعيده منهم أو نأخذه بالقوة".

