قال نجل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية السابق، عبد الرحيم موسوي، إن جثمان والده، الذي قُتل في اليوم الأول من الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مكتب المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، ظلّ تحت الأنقاض ما يقارب 30 يومًا.
وكان موسوي قد عُيّن رئيسًا لأركان القوات المسلحة بعد مقتل محمد باقري في "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) 2025.
أفادت قناة "فرانس 24" بأن السلطات الأميركية اعتقلت ووجّهت اتهامات إلى محمد باقر سعد داوود الساعدي، وهو مواطن عراقي، بتهمة التخطيط لما لا يقل عن 18 هجومًا "إرهابيًا" في أوروبا، وذلك ردًا على الحرب ضد إيران.
ووفقًا للتقرير، يُتهم الساعدي بالضلوع في هجمات، من بينها إحراق بنك في أمستردام، والاعتداء بسكاكين على عدد من اليهود في لندن، إضافة إلى محاولته تنفيذ هجوم على كنيس يهودي في نيويورك، الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أنه سلّم عميلاً سريًا صورًا وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل.
وأضاف أن المتهم يواجه أيضًا اتهامات بالمشاركة في هجومين وقعا في كندا، أحدهما استهدف كنيسًا يهوديًا، والآخر تمثل في إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في تورونتو خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
قال ممثل مدينة شيراز في البرلمان الإيراني، جعفر قادري، إن الإمارات العربية المتحدة "أظهرت خلال الحرب أنها تحولت إلى وكر لإسرائيل، ولم تقصّر في هذا الاتجاه".
وأضاف: "هذا البلد لن يكون له مكان في علاقاتنا مستقبلاً، ويجب ألا نسمح بأي استثمارات جديدة فيه".
وتابع: "الإمارات العربية المتحدة تسير على خُطى إسرائيل وارتمت في أحضانهم، وهذا أمر خطير، لكنها في الوقت المناسب ستتلقى ردًا على (خدماتها) بطريقة ستبقى في الأذهان".
قالت السجينة السياسية الإيرانية، كلرخ إيرائي، في رسالة من قسم النساء في سجن "إيفين" بطهران بمناسبة منحها جائزة "حرية الكتابة" من جمعية القلم الأميركية، إنها "تكتب حتى لو تم تقييد حريتها؛ وحتى لو تعرضت للتهديد والتقييد أو أُجبرت على المنفى أو التضحية بحياتها".
وأضافت في رسالتها أن "الكتابة الجريئة عن معاناة الشعوب التي تنتفض ضد الظلم تُعد جريمة في هذا المكان، وأن من يكشفون الألم للعالم عبر القلم يُستنزفون في الصمت، ويُعاملون كمجرمين ويستحقون المحاكمة".
وأشارت إلى الفقر وعدم المساواة والقمع و"القتل المنهجي" في إيران، قائلة إن الكتابة عن معاناة الشعب "المظلوم"، رغم التكاليف والقيود، تمثل "نافذة أمل" لاستمرار النضال.
كما كتبت أن "السلطة الرجعية لا تحتمل حرية الفكر وجرأة التعبير، حين يتحول القلم إلى أداة لمواجهة أحكام الإعدام، ويكشف الفقر وعدم المساواة، ويعكس موائد فارغة وينذر بانتفاضات الجوعى".
واختتمت بالقول: "سنتحرر من الاختناق، ونعلم أن ذلك لن يتحقق إلا عبر حركة مشتركة".
أفادت مؤسسة "توانا" الحقوقية، بأن بعض المحامين، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإيرانية وقضاة محاكم الثورة، يتدخلون في القضايا الأمنية بطريقة لا تقتصر على الدفاع عن المتهمين، بل تشمل تقديم طلبات عفو و"إقرار ضمني" بالتهم، بما يسهم في تسهيل إصدار وتنفيذ أحكام مشددة، من بينها الإعدام.
ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء المحامين يقدمون أيضًا استئنافات فورية من شأنها، بحسب ما ورد، تقليص أو سلب حق المتهمين في استخدام مسارات الاعتراض القانونية.
وأشار التقرير إلى مهدی محرابی، باعتباره أحد هؤلاء المحامين، موضحًا أنه لعب دورًا في قضية الحريق في موقع تابع للباسيج في شارع نامجو، والمتعلقة بكل من محمد أمين بيغلري، وأمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، وشاهين واحد برست كلور، وهم أربعة محتجين أُعدموا لاحقًا.
كما ذكر التقرير أن عائلات بعض المتهمين في القضايا الأمنية تتعرض لضغوط لاختيار "محامين معتمدين" بدلاً من محامين مستقلين، وهو ما اعتبره التقرير عاملاص ساهم في صدور أحكام بالإعدام أو بالسجن الطويل في بعض الحالات.
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، زار الإمارات العربية المتحدة، خلال الحرب ضد إيران.
وبحسب شبكة "كان" الإسرائيلية، فقد التقى زامير خلال هذه الزيارة مسؤولين إماراتيين، من بينهم رئيس البلاد، محمد بن زايد آل نهيان، وأجرى معهم محادثات.
وجاء هذا التقرير بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو قام بزيارة سرية إلى الإمارات خلال ذروة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث التقى محمد بن زايد.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الزيارة أسفرت عن "تقدم تاريخي" في العلاقات بين الجانبين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيتها أو نتائجها.
ومن جهته، قال مسؤول إماراتي لموقع "واي. نت" الإسرائيلي إن الكشف عن زيارة نتنياهو يتعارض مع الاتفاقات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الزيارة كان من المفترض أن تبقى سرية.
وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإماراتية تلك التقارير، مؤكدة أنه لم تحدث أي زيارات غير معلنة لنتنياهو إلى البلاد.
ولكن لاحقًا، نقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة تأكيدها مجددًا عدم صحة هذه الادعاءات بشأن زيارات غير معلنة.
وأثار الجدل ردود فعل من مقربين من نتنياهو؛ حيث قال المتحدث السابق باسم مكتبه إنه كان حاضرًا في ما وصفه بـ "الزيارة التاريخية السرية".
وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بـ "التواطؤ مع إسرائيل"، محذرًا من أن طهران لن تتجاهل هذه التطورات.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، إلا أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة زاد من الضغوط على هذه العلاقات.