ووفقًا للتقرير، يُتهم الساعدي بالضلوع في هجمات، من بينها إحراق بنك في أمستردام، والاعتداء بسكاكين على عدد من اليهود في لندن، إضافة إلى محاولته تنفيذ هجوم على كنيس يهودي في نيويورك، الشهر الماضي.

كما ذكر التقرير أنه سلّم عميلاً سريًا صورًا وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل.

وأضاف أن المتهم يواجه أيضًا اتهامات بالمشاركة في هجومين وقعا في كندا، أحدهما استهدف كنيسًا يهوديًا، والآخر تمثل في إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في تورونتو خلال شهر مارس (آذار) الماضي.