أعلنت منظمة القلم الأميركية "PEN America" أن عدد الكتّاب المسجونين في إيران سجل أعلى معدل ارتفاع على مستوى العالم؛ حيث تم رصد 17 حالة اعتقال جديدة، ليرتفع عدد الكتّاب المعتقلين إلى مستوى يقترب من ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الكتّاب المسجونين في العالم تجاوز حاجز الـ400 لأول مرة، ليصل في عام 2025 إلى 401 كاتب في 44 دولة.

ووفقاً لهذا التقرير، لا تزال الصين تتصدر القائمة بوجود 119 كاتباً خلف القضبان، تليها إيران في المرتبة الثانية عالمياً.

وأوضحت منظمة "القلم" الأميركية أن عدد الكتّاب المسجونين في إيران ارتفع من 43 إلى 53 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23%.

وأشار التقرير إلى أن الحروب والأزمات الداخلية فاقمت من تدهور وضع الكتّاب، في حين كثف النظام من قمع الأصوات الناقدة.