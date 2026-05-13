قال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "لقد فرضنا واقعًا أمنيًا جديدًا في جميع الجبهات، لكن القتال لم ينتهِ بعد" .
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف الحرب عند الحاجة، وأنه في حالة استعداد ويقظة دائمة في الدفاع والهجوم، من يهودا والسامرة حتى طهران.
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يخطط لدعوة ممثلين عن أربع دول من منطقة الخليج للمشاركة في اجتماع يعقد في أنقرة، وسط توقعات بأن يطغى على النقاش ملف الحرب مع إيران وتزايد الانقسامات عبر "الأطلسي".
وبحسب مصادر مطلعة على سير التحضيرات، فإن الدول المعنية هي البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وجميعها أعضاء في "مبادرة إسطنبول للتعاون"، وهي إطار للتعاون بين "الناتو" ودول غير أعضاء في الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المحادثات، أنه من المتوقع توجيه الدعوات إلى وزراء خارجية هذه الدول لحضور الاجتماع في أنقرة.
وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العاصمة الصينية بكين، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، وسط مراسم استقبال رسمية ذات طابع بروتوكولي واسع.
وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فقد كان في استقباله نائب رئيس جمهورية الصين، هان تشنغ، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم سفير الولايات المتحدة في الصين، ديفيد بيردو، وسفير الصين لدى الولايات المتحدة، وشي فِنك، ونائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو.
كما شارك في الاستقبال نحو 300 طالب صيني بملابس موحدة باللونين الأزرق والأبيض، اصطفوا على مدرج المطار حاملين أعلام الصين والولايات المتحدة. وحضر أيضًا حرس الشرف العسكري وفرقة موسيقية عسكرية.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني ، شي جين بينغ، نظيره الأميركي، رسميًا، صباح الخميس 14 مايو بالتوقيت المحلي.
أعلنت بريطانيا أنها ستقرّ قوانين جديدة لمواجهة أنشطة الجماعات المرتبطة بدول تصفها بـ"المعادية".
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن هذا التوجّه يأتي في ظل تصاعد المخاوف الأمنية وارتفاع الهجمات المعادية لليهود داخل البلاد.
وقالت الحكومة البريطانية إن التشريعات الجديدة ستمنح السلطات صلاحيات لحظر نشاط الجماعات المرتبطة بحكومات أجنبية.
ومن جانبه، شدّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على ضرورة التصدّي لما وصفه بـ"الجهات التخريبية" المرتبطة بدول أجنبية، وذلك تعليقًا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.
أفادت مجلة "مدام فيغارو" بأن الصحافي في "باريس ماتش"، فلوريان تارديف، ذكر في كتابه الجديد أن السبب وراء الصفعة التي وجهتها زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إليه على متن الطائرة، كان اكتشافها رسائل غرامية أرسلها ماكرون إلى الممثلة الإيرانية، غولشيفته فراهاني.
ووفقًا لما نشرته المجلة، فقد أكد تارديف أن المعلومات المطروحة تستند إلى وقائع ملموسة، مشيرًا إلى أن ماكرون خاض علاقة "أفلاطونية" مع الممثلة الإيرانية استمرت لعدة أشهر.
ويأتي صدور هذا التقرير في وقت كان فيه قصر الإليزيه قد وصف الواقعة، في وقت سابق، بأنها مجرد "لحظة حميمية" بين إيمانويل ماكرون وزوجته.
وأوضح تارديف أن الرئيس الفرنسي أقام علاقة "أفلاطونية" مع "غولشيفته" لعدة أشهر، وأنه "كتب رسائل تجاوزت الحدود نسبيًا"، تضمنت عبارات مثل: "أعتقد أنكِ جميلة جدًا". وأضاف تارديف: "هذا هو بالضبط ما نقله لي المحيطون به، وأقوم بالكشف عنه اليوم".
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، بأن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الحرب ضد إيران، وذلك لإجراء مباحثات تتعلق بالتنسيق الحربي.
وبحسب المصادر المطلعة، فقد جرت زيارتا بارنيا في شهرين منفصلين هما مارس (آذار) وأبريل (نيسان)؛ حيث اتسمت هاتان الزيارتان بالسرية التامة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإماراتية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يستجيبا على الفور لطلبات التعليق بشأن هذه الأنباء.