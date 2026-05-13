قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن السيناريو الوحيد المطروح هو أن تقبل الولايات المتحدة بالحقائق، وأن تدخل في مفاوضات مع إيران على هذا الأساس للخروج من حالة الحرب.
وأضاف أن بلاده لن تتخلى بأي شكل من الأشكال عما وصفه بـ "إنجاز مضيق هرمز"، كما أنها لن تدخل مطلقًا في أي نقاش يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العاصمة الصينية بكين، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، وسط مراسم استقبال رسمية ذات طابع بروتوكولي واسع.
وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فقد كان في استقباله نائب رئيس جمهورية الصين، هان تشنغ، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم سفير الولايات المتحدة في الصين، ديفيد بيردو، وسفير الصين لدى الولايات المتحدة، وشي فِنك، ونائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو.
كما شارك في الاستقبال نحو 300 طالب صيني بملابس موحدة باللونين الأزرق والأبيض، اصطفوا على مدرج المطار حاملين أعلام الصين والولايات المتحدة. وحضر أيضًا حرس الشرف العسكري وفرقة موسيقية عسكرية.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني ، شي جين بينغ، نظيره الأميركي، رسميًا، صباح الخميس 14 مايو بالتوقيت المحلي.
أعلنت بريطانيا أنها ستقرّ قوانين جديدة لمواجهة أنشطة الجماعات المرتبطة بدول تصفها بـ"المعادية".
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن هذا التوجّه يأتي في ظل تصاعد المخاوف الأمنية وارتفاع الهجمات المعادية لليهود داخل البلاد.
وقالت الحكومة البريطانية إن التشريعات الجديدة ستمنح السلطات صلاحيات لحظر نشاط الجماعات المرتبطة بحكومات أجنبية.
ومن جانبه، شدّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على ضرورة التصدّي لما وصفه بـ"الجهات التخريبية" المرتبطة بدول أجنبية، وذلك تعليقًا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.
أفادت مجلة "مدام فيغارو" بأن الصحافي في "باريس ماتش"، فلوريان تارديف، ذكر في كتابه الجديد أن السبب وراء الصفعة التي وجهتها زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إليه على متن الطائرة، كان اكتشافها رسائل غرامية أرسلها ماكرون إلى الممثلة الإيرانية، غولشيفته فراهاني.
ووفقًا لما نشرته المجلة، فقد أكد تارديف أن المعلومات المطروحة تستند إلى وقائع ملموسة، مشيرًا إلى أن ماكرون خاض علاقة "أفلاطونية" مع الممثلة الإيرانية استمرت لعدة أشهر.
ويأتي صدور هذا التقرير في وقت كان فيه قصر الإليزيه قد وصف الواقعة، في وقت سابق، بأنها مجرد "لحظة حميمية" بين إيمانويل ماكرون وزوجته.
وأوضح تارديف أن الرئيس الفرنسي أقام علاقة "أفلاطونية" مع "غولشيفته" لعدة أشهر، وأنه "كتب رسائل تجاوزت الحدود نسبيًا"، تضمنت عبارات مثل: "أعتقد أنكِ جميلة جدًا". وأضاف تارديف: "هذا هو بالضبط ما نقله لي المحيطون به، وأقوم بالكشف عنه اليوم".
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، بأن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الحرب ضد إيران، وذلك لإجراء مباحثات تتعلق بالتنسيق الحربي.
وبحسب المصادر المطلعة، فقد جرت زيارتا بارنيا في شهرين منفصلين هما مارس (آذار) وأبريل (نيسان)؛ حيث اتسمت هاتان الزيارتان بالسرية التامة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإماراتية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يستجيبا على الفور لطلبات التعليق بشأن هذه الأنباء.
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة الإنترنت حول العالم، أن انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز حاجز 1776 ساعة، ليدخل بذلك يومه الخامس والسبعين.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن إجراءات الرقابة الرقمية المتبعة أدت إلى تفشي ظاهرة التربح وانخفاض مستوى الأمن الرقمي.
وأشارت المنظمة إلى أن طرح "الإنترنت برو" المدعومة من النظام الإيراني، بالإضافة إلى "القوائم البيضاء" الانتقائية، قد ساهم بشكل مباشر في تشديد الرقابة وتوسيع نطاق الفساد والاحتيال في إيران.