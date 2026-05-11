قال قائد مقر "بقية الله"، التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، إنه "ما لم تنتهِ الحرب في جميع الجبهات، وتُرفع العقوبات، ويتم الإفراج عن الأموال المجمّدة، وتُعوّض الأضرار الناجمة عن الحرب، ويُعترف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، فلن يكون هناك أي تفاوض آخر".
وأضاف أن هذا المستوى من انعدام الثقة بالولايات المتحدة يجعل من الطبيعي أن يحدد فريق التفاوض، بتوجيه من النظام ككل، شروطًا تضمن جميع الحقوق المشروعة لإيران، مؤكدًا أن هذه الشروط تمثل "الحد الأدنى من التوقعات".
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، صباح الاثنين 11 مايو (أيار)، بإعدام السجين السياسي، عرفان شكور زاده؛ بتهمة "التعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية وجهاز الموساد الإسرائيلي".
وذكرت الوكالة في تقريرها أنه، وبحسب محتويات الملف، تم استقطاب شكورزاده "كمشروع" وبالنظر إلى تخصصه، إلى إحدى المؤسسات العلمية المهمة الناشطة في مجال الأقمار الصناعية، دون أن تكشف عن اسم هذه المؤسسة.
وأضافت، دون تقديم أي وثائق أو أدلة، أن شكورزاده كان يزوّد "الأجهزة المعادية" بـ "معلومات مصنّفة".
وكان شكورزاده قد اعتُقل في فبراير (شباط) 2025 من قِبل استخبارات الحرس الثوري بتهمة "التجسس والتعاون مع دول معادية". وتفيد التقارير بأنه أمضى تسعة أشهر في الحبس الانفرادي.
وأفاد "معهد توانا" (مؤسسة تعليمية إلكترونية رائدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إيران)، في 8 مايو الجاري، بأنه تم نقل شكورزاده من سجن "إيفين" بطهران إلى سجن قزل حصار تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام.
وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد صادقت مؤخرًا على الحكم الصادر بحقه.
وفي 9 مايو الجاري، دعت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إلى الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي البالغ من العمر 29 عامًا.
كما أعلنت المنظمة أن خريج الماجستير في هندسة الطيران والفضاء نُقل إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، في 7 مايو الجاري.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 7 مايو الجاري أيضًا، بأن تحقيقاتها تُظهر أن الجهاز القضائي الإيراني أعدم ما لا يقل عن 28 سجينًا سياسيًا خلال 48 يومًا، منذ 16 مارس (آذار) الماضي.
ومن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" الحقوقية أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية (اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني حتى آخر أبريل/ نيسان 2026).
وبحسب المؤسسة، فإن السلطات الإيرانية أعدمت، خلال فترة امتدت 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.
وأكدت المنظمة أن استمرار قطع الإنترنت العالمي في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي الإيراني جعلا من توثيق أعداد الإعدامات أمرًا أكثر صعوبة، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير من الحالات التي تم التحقق منها وتسجيلها.
وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 متظاهرًا وسجينًا سياسيًا، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ووفق أحدث التقارير، فإن السجين السياسي البلوشي عامر رامش، وعرفان كياني، أحد المعتقلين خلال احتجاجات أصفهان، في يناير الماضي، وسلطان علي شيرزادي فخر، المتهم بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية"، أُعدموا في 26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.
كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "مسؤول قسم الإدارة في لجنة الدفاع غير العامل بإحدى المؤسسات الحساسة في البلاد"، في 22 أبريل الماضي أيضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
ومن بين الذين أُعدموا خلال عام 2025 بتهم "التجسس" أيضًا: عقيل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام جوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، مجيد مسيبي، وكوروش كيواني.
وفي الأيام الأخيرة من أبريل الماضي، أعلنت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" في تقريرهما السنوي المشترك أن عدد الإعدامات في إيران ارتفع بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا في قضايا جنائية وسياسية خلال عام 2025، مقارنة بـ 975 حالة إعدام موثقة في عام 2024.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ولا سيما بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف زيادة الترهيب.
أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى بيانات الملاحة البحرية، بأن ناقلة نفط أخرى قادمة من قطر تتجه حاليًا نحو باكستان.
وأضافت الوكالة أن هذه هي ثاني عملية عبور لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية عبر مضيق هرمز باتجاه باكستان منذ بداية الحرب في إيران.
وذكرت "رويترز" أن السفينة "ميهزم" غادرت ميناء رأس لفان في قطر، ومن المقرر أن تصل، يوم الثلاثاء 12 مايو (أيار)، إلى ميناء قاسم في باكستان.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتجه خلال الأيام المقبلة ناقلتان إضافيتان تحملان الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى باكستان.
أشارت صحيفة "إطلاعات" الإيرانية البارزة، في مقال لها، إلى "استمرار الحرب، والعقوبات، وتقييد قدرات الحكومة"، ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود والغذاء، بما في ذلك الخبز والأرز والقمح.
وأضافت الصحيفة أن استهلاك الوقود يواجه وضعًا مشابهًا، متسائلة: ما الإصرار على استخدام السيارات الخاصة ذات الراكب الواحد في طرق تتوفر فيها وسائل النقل العامة، أو القيام برحلات ترفيهية لمجرد "التجول بالسيارات؟".
كما كتبت الصحيفة أن الإفراط في استهلاك المواد الغذائية مثل الأرز والقمح، إلى جانب أنماط التغذية غير الصحية، يؤدي إلى مشكلات مثل الأمراض، وتراجع متوسط العمر، وارتفاع تكاليف المستشفيات.
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، تعليقًا على ما وصفه بالحصار البحري للموانئ والسواحل الجنوبية لإيران من قِبل الولايات المتحدة، إن إيران "ستتحرك حتمًا في اتجاه كسر الحصار البحري"، وستوجه "صفعة قوية" للأعداء.
وأضاف أن وقف إطلاق النار "يجب ألا يكون من طرف واحد"، مشيرًا إلى أنه "لا بد من توجيه صفعة قوية في هذا المجال أيضًا إلى الأعداء".
وتابع عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أن الأعداء "أثبتوا أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، ويجب إيقاظهم بالصفعات، لأنهم لا يستفيقون من غفلتهم عبر الدبلوماسية والحوار".
واختتم سليمي بالقول: "الشيء الوحيد الذي يوقظ الأعداء هو دوي المدافع وصوت الصواريخ، وإذا تعاملنا مع الأعداء بابتسامة فسوف يصبحون أكثر جرأة واندفاعًا".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "هنا بعد ثانيتين تصبح طهران، وبعد ثلاث ثوانٍ مثلاً تصبح واشنطن. بعض الأشخاص رأوا ما هي القدرات الموجودة. يمكن القيام بأمور تجعل القنبلة الذرية تبدو كأنها لعبة أطفال أو شيء من الماضي".
وأضاف: "في الأماكن التي رأيتها، والقدرات التي شاهدتها، هناك أمور قادمة تجعل القنبلة النووية تبدو فعلاً مجرد مفرقعة. يمكن القيام بأشياء غريبة. يمكن تجاوز الزمن. ماذا يعني ذلك؟ لا أحد يعلم".
وقال ظهره وند إن تأثير مضيق هرمز وباب المندب و"محور المقاومة" يفوق تأثير مائة قنبلة، مضيفًا: "عندما ترتفع الإرادة، فإن إنتاج قنبلة ليس أمرًا صعبًا. وربما يمكن صناعة أحداث تجعل القنبلة الذرية تبدو أمامها مجرد مفرقعة".