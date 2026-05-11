قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقًا على رد طهران على المقترح الأميركي بشأن إنهاء الحرب، إن "كل ما ورد في النص الذي قدمناه كان معقولًا وسخيًا، ليس فقط لمصلحة إيران الوطنية، بل أيضًا لخير وصالح المنطقة والعالم، لكن الطرف الأميركي لا يزال يصر على مطالبه غير المنطقية".

وأضاف أن إيران "أثبتت أنها قوة مسؤولة في المنطقة"، مشددًا: "نحن لسنا دولة متغطرسة، بل نقف ضد المتغطرسين".

وتابع قائلًا: "هل إن اقتراحنا بشأن المرور الآمن في مضيق هرمز يُعد مطلبًا مبالغًا فيه؟ وهل إن موضوعًا مهمًا مثل تحقيق السلام والأمن في المنطقة بأكملها يُعتبر غير مسؤول؟".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصف المقترح الإيراني سابقًا بأنه "غير مقبول".