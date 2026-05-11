نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن مسؤولين أميركيين، أن باكستان سمحت بشكل غير رسمي بتمركز بعض الطائرات العسكرية الإيرانية في مطاراتها، وهو ما قد يوفّر لها حماية من الضربات الجوية الأميركية.
وأضاف التقرير أن إيران نقلت أيضًا بعض طائراتها المدنية إلى أفغانستان، ولم يتضح ما إذا كانت تشمل طائرات عسكرية أم لا.
وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رد طهران على مقترح واشنطن بـ "القمامة" و"الضعيف للغاية"، وقال بشأن وقف إطلاق النار إنه "موضوع على أجهزة الإنعاش" ولا تتجاوز احتمالية صموده "نحو 1 في المائة".
وقال ترامب، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، في مقابلات منفصلة مع شبكتي "فوكـس نيوز" و"سي بي إس"، ثم على هامش فعالية في البيت الأبيض، إنه ناقش ملف المفاوضات مع إيران، وأبدى عدم رضاه عن الرد المقدم من طهران.
وفي البيت الأبيض قال للصحافيين: "حالة وقف إطلاق النار تشبه عندما يقول الطبيب إن احتمال نجاة شخص في غيبوبة هو نحو 1 في المائة".
ووصف ترامب الرد الإيراني على المقترح الأميركي بعبارات غير مألوفة في الخطاب السياسي الأمريكي، قائلاً: "قرأت نصًا يشبه القمامة، وأعتبره من أضعف ما يكون. لم أكمل حتى قراءته وقلت: هل سأضيع وقتي على هذا؟ إنه من أضعف النصوص التي أُرسلت".
وفي الأيام الأخيرة، واجه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تحديات؛ بسبب تبادل إطلاق النار وإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من إيران باتجاه قطر والكويت والإمارات. وفي تطور جديد، أدى انفجار طائرة مسيّرة قبالة سواحل قطر، يوم الأحد 10 مايو، إلى اندلاع حريق في سفينة على الأقل. وفي اليوم نفسه، تسبب دخول طائرات مسيّرة إلى المجال الجوي للإمارات في زيادة التوتر حول الهدنة.
ومع ذلك، كان ترامب قد أكد سابقًا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا.
إيران غيّرت موقفها
قال الرئيس الأميركي أيضًا إن طهران كانت قد وافقت على نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، لكنها غيّرت موقفها لاحقًا ولم تُدرج هذا الالتزام في الرد المكتوب الذي أرسلته بعد أربعة أيام.
وأضاف: "قالوا لنا إن عليكم استلامه (اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة). كنا سنذهب معهم، لكنهم غيّروا رأيهم لأنهم لم يكتبوا ذلك في النص".
وتابع: "يتوصلون إلى اتفاق معنا ثم يتراجعون عنه".
وشدد ترامب مجددًا على أن الولايات المتحدة مصممة على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وفي الوقت نفسه، نقلت "سي بي إس نيوز" عن ترامب أن آخر مقترح من إيران كان "سيئًا"، مشيرًا إلى أن طهران قدمت بعض التنازلات في برنامجها النووي لكنها "غير كافية إطلاقًا".
وعندما سُئل عن سبب رفضه لمقترح طهران، قال: "إنه اقتراح سيئ، في الواقع اقتراح غبي".
وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني بعد أربع أيام من تقديمه عبر وسيط باكستاني بأنه "غير مقبول تمامًا".
احتمال هجوم أميركي جديد
أكد ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف ما تبقى من الأهداف العسكرية الإيرانية بسرعة، مضيفًا أن طهران "هُزمت عسكريًا إلى حد كبير".
وقال: "إيران هُزمت عسكريًا بالكامل ولم يتبق لها الكثير. يمكننا القضاء على ذلك في غضون يوم تقريبًا".
وأضاف لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تصلب موقف طهران عزز خيار تنفيذ هجوم أميركي جديد.
كما قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه يدرس إعادة تفعيل "مشروع الحرية" لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفًا أن توجيه السفن سيكون هذه المرة جزءًا صغيرًا فقط من عملية عسكرية أوسع ضد إيران.
استخدام مصطلح "تعويضات"
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن دبلوماسيين أن طلب إيران الحصول على "تعويضات حرب" كان من بين الأمور التي زادت من استياء ترامب وإحباطه من المحادثات.
وبحسب التقرير، يتحفظ ترامب على استخدام مصطلح "تعويضات" لأنه قد يُفسّر على أنه اعتراف بالهزيمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وصفت العام الماضي طلب إيران تعويضات مقابل استئناف المفاوضات بأنه "سخيف".
وقال أحد الدبلوماسيين إن باكستان تحاول التوسط لصياغة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح المجال لمحادثات أوسع.
وأضاف أن باكستان تحظى بدعم دول المنطقة، وأن قيادتها على اتصال بالطرفين وبحكومات إقليمية للحفاظ على وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لمفاوضات مباشرة في الأسبوع المقبل.
أفادت تقارير بأنه بعد يوم من رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رد طهران على مقترح واشنطن، أعلن الجيش الأميركي أن غواصة من فئة "أوهايو" مزودة بصواريخ باليستية نووية دخلت إلى مضيق جبل طارق.
وقال الأسطول السادس في البحرية الأميركية، في بيان، إن غواصات الصواريخ الباليستية من فئة "أوهايو" تُعد منصات إطلاق غير قابلة للكشف للصواريخ الباليستية، وتوفر للولايات المتحدة أكثر عناصر الثالوث النووي أمانًا واستقرارًا.
ويُعد مضيق جبل طارق إقليمًا تابعًا للمملكة المتحدة ويطل على ممر مائي يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي.
ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية عن اسم الغواصة، باعتبارها من أكثر الأسلحة سرية في الجيش الأميركي، كما أن مواقع انتشار الغواصات النووية الأميركية تبقى سرية للغاية.
وفي السياق نفسه، قال ترامب، يوم الاثنين للصحافيين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وضع "هش للغاية"، واصفًا إياه بأنه "ضعيف بشكل لا يُصدق".
أظهرت صور أقمار صناعية، التُقطت يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، وراجعتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن بقعة نفطية تتحرك في المياه الخليجية، جنوب جزيرة "خارك"، التي تُعد أهم محطة لتصدير النفط الخام الإيراني.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة محطات النفط الإيرانية قد نفى في وقت سابق التقارير التي تحدثت عن وجود بقعة نفطية قرب جزيرة "خارك".
وأضاف أنه لا توجد أي تسربات في البنية التحتية أو خزانات التخزين أو أنظمة القياس أو الأرصفة أو خطوط الأنابيب أو السفن التي تقوم بعمليات التحميل في المنطقة.
تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدن إيرانية مختلفة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات والأدوية وتكاليف المعيشة. ووصف كثير من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سحق تحت وطأة الفقر وغلاء الأسعار".
وقال أحد المواطنين من تبريز، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار: "الجميع أصبحوا بائسين، الأسعار ارتفعت أربع مرات على الأقل. الأدوية غير متوفرة. المتاجر تزيل الأسعار المطبوعة على المنتجات وتحاسب الزبائن بالأسعار الجديدة".
وأضاف أن المواد الغذائية، وخاصة اللحوم، والخدمات، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والأدوية، وقطع غيار السيارات وإصلاحها، شهدت أكبر زيادات في الأسعار.
وكانت تقارير عديدة قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وقفزة أسعار السلع الأساسية، وهو ما يقول خبراء إنه يتزامن مع تقلبات سعر الصرف واضطرابات الاستيراد، ما فرض ضغوطًا إضافية على الأسر.
وذكر أحد المتابعين أن سعر الدجاج ارتفع خلال أسبوع واحد فقط بمقدار 27 ألف تومان.
وكتب مواطن آخر: "وصل سعر كيلو الأرز إلى 500 ألف تومان. وبالطبع الغلاء لا يقتصر على المواد الغذائية، فجميع السلع والأجهزة الكهربائية أصبحت باهظة بشكل مرعب".
وأشارت بعض الرسائل إلى الغلاء الشديد في المشتريات اليومية.
فكتب أحد المتابعين: "ثلاث سلع تافهة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم تكلف 300 ألف تومان.. أما الدجاج واللحم فحدث ولا حرج".
كما تحدث مواطن آخر عن وصول سعر الخبز إلى 30 ألف تومان.
وقال أحد المتابعين شارحًا تفاصيل مشترياته اليومية: "سعر كيلو الدجاج 340 ألف تومان، والحليب المعبأ 85 ألف تومان، والمشروب الغازي الذي كان العام الماضي بـ 45 ألف تومان أصبح 125 ألفًا، والجبن بوزن 400 غرام أصبح 230 ألف تومان؛ اشتريت حاجيات تكفي لعدة أيام لعائلة من شخصين، وكلها أمور عادية وأساسية، فبلغت الفاتورة أربعة ملايين و500 ألف تومان".
وكتب مواطن آخر أنه اشترى ستة أصناف فقط من الخضروات والفواكه، لم يتجاوز وزنها كيلوغرامًا واحدًا، لكن التكلفة بلغت "مليونًا و114 ألف تومان".
وبحسب صورة فاتورة الشراء التي نشرها، بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 98 ألف تومان، وكيلو الفطر الأبيض السائب 257 ألفًا و600 تومان، و250 غرامًا من الفلفل الملون نحو 94 ألف تومان، وكيلو الخيار 163 ألفًا و500 تومان، وكيلو الموز 307 آلاف تومان، وحبة شمام تزن أقل من كيلو بحوالي 193 ألف تومان.
غلاء في الأجهزة الإلكترونية والخدمات والترفيه
لم يعد ارتفاع الأسعار مقتصرًا على المواد الغذائية، إذ شهدت سوق الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية أيضًا قفزات مفاجئة في الأسعار.
وكتب أحد المتابعين أنه شاهد في متجر إلكتروني سعر حاسوب محمول كان قبل ديسمبر (كانون الأول) الماضي بـ 40 مليون تومان وقد أصبح 100 مليون تومان.
وأضاف: "في اليوم التالي عدت إلى الموقع فوجدت السعر أصبح 120 مليون تومان. زيادة بنسبة 20 في المائة خلال يوم واحد، هل هذا معقول؟".
كما أفاد مواطن من مازندران بأنه اشترى عبوة أكياس قمامة وعبوة أكياس تجميد بـ 810 آلاف تومان.
وكانت تقارير قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع أسعار البلاستيك وأكياس "النايلون" في المخابز، عقب استهداف مجمعات بتروكيماوية خلال الحرب الأخيرة.
وإلى جانب ذلك، كتب بعض المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عن اختفاء الترفيه البسيط تدريجيًا من حياتهم اليومية.
وقال أحد المتابعين إن سعر كيلو حبوب القهوة وصل إلى مليوني تومان، بينما بلغ سعر كيلو القهوة سريعة التحضير ثلاثة ملايين تومان، مضيفًا أنه ربما يضطر قريبًا إلى التخلي عن هذا المشروب البسيط.
كما كتب أحد المراهقين: "أبسط وسيلة ترفيه بالنسبة لي، وهي الذهاب إلى المقهى، حُذفت من حياتي. القهوة التي كانت أرخص عنصر في القائمة وسعرها 80 ألف تومان أصبحت 250 ألف تومان".
كما أشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الرياضية وغير الأساسية.
وقال أحدهم: "حذاء التزلج الذي كنت أريد شراءه ارتفع من سبعة ملايين إلى 11 مليون تومان. إلى متى سنبقى نتحسر؟".
وكتب مواطن آخر: "قبل أسبوعين كنت أريد شراء دراجة هوائية وكان سعرها 11 مليونًا و800 ألف تومان، وبعد أسبوعين سألت عنها فأصبح السعر 15 مليون تومان".
ومن جهة أخرى، ومع استمرار تقلبات الكهرباء في مدن مختلفة، أفاد بعض المواطنين بتعرض أجهزتهم المنزلية لأضرار.
وكتب أحد المتابعين: "بسبب تقلبات الكهرباء، احترقت ثلاجتنا السامسونغ سايد باي سايد يوم 8 مايو (أيار). إضافة إلى أن القطعة الأصلية نادرة، قالوا إن إصلاحها بقطعة صينية سيكلف أكثر من 45 مليون تومان. لا نملك المال لإصلاحها، والآن فسدت كل كميات الدجاج واللحوم المخزنة لدينا".
استمرار ارتفاع أسعار الأدوية
إلى جانب غلاء السلع، تكرر الحديث في رسائل المتابعين عن ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية.
وقال أحد المواطنين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) إنه يحتاج إلى تناول دواء "فياس 50".
وأضاف أنه اشترى الدواء الشهر الماضي بمليون تومان، لكن هذا الشهر، وبعد ثلاثة أيام من البحث في صيدليات طهران، وجده أخيرًا بسعر مليونين و100 ألف تومان لعبوة من 30 قرصًا.
كما أفاد متابع من أصفهان بأن تكلفة تصوير "سونار" لمرض بطانة الرحم المهاجرة، الشائع بين النساء، كانت قبل عيد "النوروز" مليوني تومان، لكنها تضاعفت ثلاث مرات وأصبحت ستة ملايين تومان.
وكانت معلومات قد وصلت سابقًا إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية مرضى السرطان والأنسولين والمكملات الدوائية، ارتفعت بنسبة تصل إلى 380 في المائة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن هناك انقسامًا داخل النظام الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموعة من المسؤولين "المعتدلين" تريد التوصل إلى اتفاق، بينما يسعى آخرون وصفهم بـ "المجانين" إلى استمرار الحرب.
وحذّر ترامب من أنه في حال اندلاع أي صراع فإن "هذه ستكون حربًا سريعة جدًا".
وأضاف أن إيران كانت في البداية قد وافقت على نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد، لكنها غيّرت موقفها لاحقًا، ولم يتضمن المقترح الإيراني المرسل إلى واشنطن هذا البند.
وقال إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الولايات المتحدة بأن "عليكم استلامه بأنفسكم"، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت ستشارك في عملية النقل مع الجانب الإيراني، لكن طهران غيّرت رأيها لاحقًا.
كما ذكر ترامب أن المقترح الإيراني تأخر أربعة أيام قبل وصوله إلى واشنطن، رغم أن إعداده- بحسب قوله- لا يستغرق سوى 10 دقائق.
وختم بالقول إن إيران قدمت ضمانات بأنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا لفترة طويلة، لكنه اعتبر أنهم "لا يستطيعون الوصول إلى نتيجة".