قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن هناك انقسامًا داخل النظام الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموعة من المسؤولين "المعتدلين" تريد التوصل إلى اتفاق، بينما يسعى آخرون وصفهم بـ "المجانين" إلى استمرار الحرب.

وحذّر ترامب من أنه في حال اندلاع أي صراع فإن "هذه ستكون حربًا سريعة جدًا".

وأضاف أن إيران كانت في البداية قد وافقت على نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد، لكنها غيّرت موقفها لاحقًا، ولم يتضمن المقترح الإيراني المرسل إلى واشنطن هذا البند.

وقال إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الولايات المتحدة بأن "عليكم استلامه بأنفسكم"، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت ستشارك في عملية النقل مع الجانب الإيراني، لكن طهران غيّرت رأيها لاحقًا.

كما ذكر ترامب أن المقترح الإيراني تأخر أربعة أيام قبل وصوله إلى واشنطن، رغم أن إعداده- بحسب قوله- لا يستغرق سوى 10 دقائق.

وختم بالقول إن إيران قدمت ضمانات بأنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا لفترة طويلة، لكنه اعتبر أنهم "لا يستطيعون الوصول إلى نتيجة".

