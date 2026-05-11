نقل موقع "أكسيوس"، عن ثلاثة مصادر أميركية، أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعًا، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، مع فريقه للأمن القومي لمناقشة المسار المقبل في المواجهة مع النظام الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمليات العسكرية، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع طهران.
وبحسب التقرير، يقول مسؤولون أميركيون إن ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض طهران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات كبيرة في برنامجها النووي أعادا خيار العمل العسكري إلى الطاولة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن هناك انقسامًا داخل النظام الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموعة من المسؤولين "المعتدلين" تريد التوصل إلى اتفاق، بينما يسعى آخرون وصفهم بـ "المجانين" إلى استمرار الحرب.
وحذّر ترامب من أنه في حال اندلاع أي صراع فإن "هذه ستكون حربًا سريعة جدًا".
وأضاف أن إيران كانت في البداية قد وافقت على نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد، لكنها غيّرت موقفها لاحقًا، ولم يتضمن المقترح الإيراني المرسل إلى واشنطن هذا البند.
وقال إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الولايات المتحدة بأن "عليكم استلامه بأنفسكم"، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت ستشارك في عملية النقل مع الجانب الإيراني، لكن طهران غيّرت رأيها لاحقًا.
كما ذكر ترامب أن المقترح الإيراني تأخر أربعة أيام قبل وصوله إلى واشنطن، رغم أن إعداده- بحسب قوله- لا يستغرق سوى 10 دقائق.
وختم بالقول إن إيران قدمت ضمانات بأنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا لفترة طويلة، لكنه اعتبر أنهم "لا يستطيعون الوصول إلى نتيجة".
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي "غبي ولا أحد كان سيقبله".
وشدد مجددًا على أن "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، قائلاً: "إنهم خطرون جدًا وغير مستقرين".
وأضاف ترامب أنه خلال الشهرين الماضيين قُتل 42 ألف شخص، مشيرًا إلى أنهم- بحسب المعلومات المتاحة- متظاهرون غير مسلحين.
وتابع قائلاً: "لدينا معدات أفضل بكثير مما كنا نملكه قبل شهرين عندما نفذنا أول هجوم وأربكناهم تمامًا".
وأضاف أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن الشرق الأوسط وإسرائيل "سيتم تدميرهما".
وقال إن إيران أخبرته أنها تنوي تسليم ما وصفه بـ "الغبار النووي".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن اقتراح إيران، إنه يمتلك "أفضل برنامج على الإطلاق"، وإن طهران "هُزمت عسكريًا بالكامل". وأضاف أنه لم يتبقَّ لهم الكثير، وأنه إذا كانوا قد أعادوا بناء أنفسهم خلال هذه الفترة، فسيتم القضاء عليهم خلال نحو يوم واحد.
ووصف ترامب الاقتراح الإيراني بأنه "غبي"، وقال إن أحدًا لن يقبله. وأضاف أن إيران أعلنت بوضوح أنها تريد تسليم ما وصفه بـ "الغبار النووي".
وفيما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، قال ترامب إن إيران كانت قد ذكرت أن الولايات المتحدة يجب أن تتسلمه، وأنه كان من المفترض أن يرافقهم أحد في العملية، لكنهم غيّروا رأيهم لأن هذا الأمر لم يُذكر في الوثيقة.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إنه لن يُسمح بعد الآن لأي سفينة "معادية" بدخول المياه الخليجية.
وأضاف أيضًا أنه فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، لن يُسمح بتشكّل "المسار الإماراتي- الإسرائيلي" في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم وضع شروط لتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب تنفيذها.
وأوضح المتحدث أن البحرين والإمارات لا تزالان تسيران في "الطريق الخطأ"، وأن هذا النهج سيزيد من تكاليفهما.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بشأن رد طهران الأخير على اقتراح السلام الأميركي، إن إيران قدمت بعض التنازلات في برنامجها النووي لكنها "غير كافية"، وإن "اقتراحها ضعيف جدًا وغير مقبول".
وأكد ترامب أن "النظام الإيراني سيستسلم".
وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "لا أحد كان يستطيع التنبؤ بدقة بما حدث في مضيق هرمز"، قال ترامب: "كنت قد توقعت ذلك، وكنت أعلم أنهم أغلقوا المضيق. كان هذا سلاحهم الوحيد".
وأضاف أن الولايات المتحدة كان يمكنها فتح مسار الملاحة في مضيق هرمز عبر عملية "مشروع الحرية"، وأنه إذا استؤنفت هذه العملية فستكون "أكثر شدة بكثير".