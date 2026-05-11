ذكر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عبر منصة "إكس"، أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لـ "رد قاسٍ" على أي هجوم، مؤكدًا: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات، وسنفاجئ العدو بذلك".
وأضاف أن "الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة دائمًا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة، وقد فهم العالم ذلك مسبقًا".
أفادت تقارير بأنه بعد يوم من رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رد طهران على مقترح واشنطن، أعلن الجيش الأميركي أن غواصة من فئة "أوهايو" مزودة بصواريخ باليستية نووية دخلت إلى مضيق جبل طارق.
وقال الأسطول السادس في البحرية الأميركية، في بيان، إن غواصات الصواريخ الباليستية من فئة "أوهايو" تُعد منصات إطلاق غير قابلة للكشف للصواريخ الباليستية، وتوفر للولايات المتحدة أكثر عناصر الثالوث النووي أمانًا واستقرارًا.
ويُعد مضيق جبل طارق إقليمًا تابعًا للمملكة المتحدة ويطل على ممر مائي يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي.
ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية عن اسم الغواصة، باعتبارها من أكثر الأسلحة سرية في الجيش الأميركي، كما أن مواقع انتشار الغواصات النووية الأميركية تبقى سرية للغاية.
وفي السياق نفسه، قال ترامب، يوم الاثنين للصحافيين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وضع "هش للغاية"، واصفًا إياه بأنه "ضعيف بشكل لا يُصدق".
أظهرت صور أقمار صناعية، التُقطت يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، وراجعتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن بقعة نفطية تتحرك في المياه الخليجية، جنوب جزيرة "خارك"، التي تُعد أهم محطة لتصدير النفط الخام الإيراني.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة محطات النفط الإيرانية قد نفى في وقت سابق التقارير التي تحدثت عن وجود بقعة نفطية قرب جزيرة "خارك".
وأضاف أنه لا توجد أي تسربات في البنية التحتية أو خزانات التخزين أو أنظمة القياس أو الأرصفة أو خطوط الأنابيب أو السفن التي تقوم بعمليات التحميل في المنطقة.
تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدن إيرانية مختلفة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات والأدوية وتكاليف المعيشة. ووصف كثير من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سحق تحت وطأة الفقر وغلاء الأسعار".
وقال أحد المواطنين من تبريز، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار: "الجميع أصبحوا بائسين، الأسعار ارتفعت أربع مرات على الأقل. الأدوية غير متوفرة. المتاجر تزيل الأسعار المطبوعة على المنتجات وتحاسب الزبائن بالأسعار الجديدة".
وأضاف أن المواد الغذائية، وخاصة اللحوم، والخدمات، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والأدوية، وقطع غيار السيارات وإصلاحها، شهدت أكبر زيادات في الأسعار.
وكانت تقارير عديدة قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وقفزة أسعار السلع الأساسية، وهو ما يقول خبراء إنه يتزامن مع تقلبات سعر الصرف واضطرابات الاستيراد، ما فرض ضغوطًا إضافية على الأسر.
وذكر أحد المتابعين أن سعر الدجاج ارتفع خلال أسبوع واحد فقط بمقدار 27 ألف تومان.
وكتب مواطن آخر: "وصل سعر كيلو الأرز إلى 500 ألف تومان. وبالطبع الغلاء لا يقتصر على المواد الغذائية، فجميع السلع والأجهزة الكهربائية أصبحت باهظة بشكل مرعب".
وأشارت بعض الرسائل إلى الغلاء الشديد في المشتريات اليومية.
فكتب أحد المتابعين: "ثلاث سلع تافهة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم تكلف 300 ألف تومان.. أما الدجاج واللحم فحدث ولا حرج".
كما تحدث مواطن آخر عن وصول سعر الخبز إلى 30 ألف تومان.
وقال أحد المتابعين شارحًا تفاصيل مشترياته اليومية: "سعر كيلو الدجاج 340 ألف تومان، والحليب المعبأ 85 ألف تومان، والمشروب الغازي الذي كان العام الماضي بـ 45 ألف تومان أصبح 125 ألفًا، والجبن بوزن 400 غرام أصبح 230 ألف تومان؛ اشتريت حاجيات تكفي لعدة أيام لعائلة من شخصين، وكلها أمور عادية وأساسية، فبلغت الفاتورة أربعة ملايين و500 ألف تومان".
وكتب مواطن آخر أنه اشترى ستة أصناف فقط من الخضروات والفواكه، لم يتجاوز وزنها كيلوغرامًا واحدًا، لكن التكلفة بلغت "مليونًا و114 ألف تومان".
وبحسب صورة فاتورة الشراء التي نشرها، بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 98 ألف تومان، وكيلو الفطر الأبيض السائب 257 ألفًا و600 تومان، و250 غرامًا من الفلفل الملون نحو 94 ألف تومان، وكيلو الخيار 163 ألفًا و500 تومان، وكيلو الموز 307 آلاف تومان، وحبة شمام تزن أقل من كيلو بحوالي 193 ألف تومان.
غلاء في الأجهزة الإلكترونية والخدمات والترفيه
لم يعد ارتفاع الأسعار مقتصرًا على المواد الغذائية، إذ شهدت سوق الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية أيضًا قفزات مفاجئة في الأسعار.
وكتب أحد المتابعين أنه شاهد في متجر إلكتروني سعر حاسوب محمول كان قبل ديسمبر (كانون الأول) الماضي بـ 40 مليون تومان وقد أصبح 100 مليون تومان.
وأضاف: "في اليوم التالي عدت إلى الموقع فوجدت السعر أصبح 120 مليون تومان. زيادة بنسبة 20 في المائة خلال يوم واحد، هل هذا معقول؟".
كما أفاد مواطن من مازندران بأنه اشترى عبوة أكياس قمامة وعبوة أكياس تجميد بـ 810 آلاف تومان.
وكانت تقارير قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع أسعار البلاستيك وأكياس "النايلون" في المخابز، عقب استهداف مجمعات بتروكيماوية خلال الحرب الأخيرة.
وإلى جانب ذلك، كتب بعض المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عن اختفاء الترفيه البسيط تدريجيًا من حياتهم اليومية.
وقال أحد المتابعين إن سعر كيلو حبوب القهوة وصل إلى مليوني تومان، بينما بلغ سعر كيلو القهوة سريعة التحضير ثلاثة ملايين تومان، مضيفًا أنه ربما يضطر قريبًا إلى التخلي عن هذا المشروب البسيط.
كما كتب أحد المراهقين: "أبسط وسيلة ترفيه بالنسبة لي، وهي الذهاب إلى المقهى، حُذفت من حياتي. القهوة التي كانت أرخص عنصر في القائمة وسعرها 80 ألف تومان أصبحت 250 ألف تومان".
كما أشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الرياضية وغير الأساسية.
وقال أحدهم: "حذاء التزلج الذي كنت أريد شراءه ارتفع من سبعة ملايين إلى 11 مليون تومان. إلى متى سنبقى نتحسر؟".
وكتب مواطن آخر: "قبل أسبوعين كنت أريد شراء دراجة هوائية وكان سعرها 11 مليونًا و800 ألف تومان، وبعد أسبوعين سألت عنها فأصبح السعر 15 مليون تومان".
ومن جهة أخرى، ومع استمرار تقلبات الكهرباء في مدن مختلفة، أفاد بعض المواطنين بتعرض أجهزتهم المنزلية لأضرار.
وكتب أحد المتابعين: "بسبب تقلبات الكهرباء، احترقت ثلاجتنا السامسونغ سايد باي سايد يوم 8 مايو (أيار). إضافة إلى أن القطعة الأصلية نادرة، قالوا إن إصلاحها بقطعة صينية سيكلف أكثر من 45 مليون تومان. لا نملك المال لإصلاحها، والآن فسدت كل كميات الدجاج واللحوم المخزنة لدينا".
استمرار ارتفاع أسعار الأدوية
إلى جانب غلاء السلع، تكرر الحديث في رسائل المتابعين عن ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية.
وقال أحد المواطنين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) إنه يحتاج إلى تناول دواء "فياس 50".
وأضاف أنه اشترى الدواء الشهر الماضي بمليون تومان، لكن هذا الشهر، وبعد ثلاثة أيام من البحث في صيدليات طهران، وجده أخيرًا بسعر مليونين و100 ألف تومان لعبوة من 30 قرصًا.
كما أفاد متابع من أصفهان بأن تكلفة تصوير "سونار" لمرض بطانة الرحم المهاجرة، الشائع بين النساء، كانت قبل عيد "النوروز" مليوني تومان، لكنها تضاعفت ثلاث مرات وأصبحت ستة ملايين تومان.
وكانت معلومات قد وصلت سابقًا إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية مرضى السرطان والأنسولين والمكملات الدوائية، ارتفعت بنسبة تصل إلى 380 في المائة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن هناك انقسامًا داخل النظام الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموعة من المسؤولين "المعتدلين" تريد التوصل إلى اتفاق، بينما يسعى آخرون وصفهم بـ "المجانين" إلى استمرار الحرب.
وحذّر ترامب من أنه في حال اندلاع أي صراع فإن "هذه ستكون حربًا سريعة جدًا".
وأضاف أن إيران كانت في البداية قد وافقت على نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد، لكنها غيّرت موقفها لاحقًا، ولم يتضمن المقترح الإيراني المرسل إلى واشنطن هذا البند.
وقال إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الولايات المتحدة بأن "عليكم استلامه بأنفسكم"، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت ستشارك في عملية النقل مع الجانب الإيراني، لكن طهران غيّرت رأيها لاحقًا.
كما ذكر ترامب أن المقترح الإيراني تأخر أربعة أيام قبل وصوله إلى واشنطن، رغم أن إعداده- بحسب قوله- لا يستغرق سوى 10 دقائق.
وختم بالقول إن إيران قدمت ضمانات بأنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا لفترة طويلة، لكنه اعتبر أنهم "لا يستطيعون الوصول إلى نتيجة".
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي "غبي ولا أحد كان سيقبله".
وشدد مجددًا على أن "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، قائلاً: "إنهم خطرون جدًا وغير مستقرين".
وأضاف ترامب أنه خلال الشهرين الماضيين قُتل 42 ألف شخص، مشيرًا إلى أنهم- بحسب المعلومات المتاحة- متظاهرون غير مسلحين.
وتابع قائلاً: "لدينا معدات أفضل بكثير مما كنا نملكه قبل شهرين عندما نفذنا أول هجوم وأربكناهم تمامًا".
وأضاف أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن الشرق الأوسط وإسرائيل "سيتم تدميرهما".
وقال إن إيران أخبرته أنها تنوي تسليم ما وصفه بـ "الغبار النووي".