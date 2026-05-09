قال نائب رئيس لجنة إدارة الاستيراد في غرفة التجارة الإيرانية، داود رنجي، إننا "لا نملك خيارًا سوى إعادة فتح مضيق هرمز بطريقة ما وتسهيل حركة التجارة".

وأضاف أن "قيمة المضيق بالنسبة لنا، إن كانت اليوم عند مستوى 100، فقد تنخفض خلال شهرين إلى 80، وخلال عام إلى 20 أو 30".

وأشار إلى أن دول المنطقة ستتجه إلى مسارات بديلة لتجارة وصادرات النفط.

وأكد أن مضيق هرمز "لا قيمة له إلا بالنسبة لإيران، وأن إغلاقه يعني إغلاق التجارة بأيدينا في تلك المنطقة وإلحاق ضرر كبير بالبلاد".