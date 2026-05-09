قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "إل سي آي"، إنه يرى أن الإيرانيين ما زالوا يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، متوقعًا أن يتلقى ردًا قريبًا من طهران.
وكان قد أُعلن سابقًا أن واشنطن لا تزال بانتظار رد طهران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب رسميًا.
قال نائب رئيس لجنة إدارة الاستيراد في غرفة التجارة الإيرانية، داود رنجي، إننا "لا نملك خيارًا سوى إعادة فتح مضيق هرمز بطريقة ما وتسهيل حركة التجارة".
وأضاف أن "قيمة المضيق بالنسبة لنا، إن كانت اليوم عند مستوى 100، فقد تنخفض خلال شهرين إلى 80، وخلال عام إلى 20 أو 30".
وأشار إلى أن دول المنطقة ستتجه إلى مسارات بديلة لتجارة وصادرات النفط.
وأكد أن مضيق هرمز "لا قيمة له إلا بالنسبة لإيران، وأن إغلاقه يعني إغلاق التجارة بأيدينا في تلك المنطقة وإلحاق ضرر كبير بالبلاد".
أشار عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، إلى استمرار تعليق الجلسات العلنية للبرلمان، رغم إعلان وقف إطلاق النار، قائلاً: «إن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة التي تحدد الوضع الأمني في البلاد، وحتى الآن لم يُصدر تصريحًا بعقد الجلسات بحضور جميع النواب".
وأضاف أن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدر قرارات في هذا الشأن، ومن بينها عدم عقد الجلسة العامة.
وأوضح أن طهران كانت، بحسب تقييم المجلس، في حالة "إنذار أحمر"، ولذلك لم يكن من المناسب عقد جلسات البرلمان.
قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، مجيد دوست علي، إن "العدو يسعى إلى حرب اقتصادية"، مضيفًا أن على المواطنين القيام بدور مهم يتمثل في ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن الترشيد ليس مجرد توصية اقتصادية، بل له جذور في التعاليم الدينية والأخلاقية، على حد تعبيره.
وأضاف أن "العدو يريد الضغط على الناس عبر أزمات مثل نقص الكهرباء أو المياه أو الوقود لإثارة السخط"، معتبرًا أن كل قدر من الترشيد من جانب المواطنين يُعد مواجهة مباشرة لما وصفه بالمخطط الاقتصادي للعدو، بحسب قوله.
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، روح الله متفكر آزاد، إن الإمارات العربية المتحدة إذا كانت تمتلك "عقلانية استراتيجية" فلن تُدخل نفسها في "مأزق أكبر من قدراتها" بسبب مصالح إسرائيل وأميركا في هذا المجال.
وأضاف أن الإمارات "لا تُعد رقمًا ذا قيمة بالنسبة لإيران".
وتابع النائب بالبرلمان موصيًا بأن الإماراتيين، مع إدراكهم لقواعد هذا الصراع، ينبغي أن يتجنبوا الدخول في ساحة تتجاوز قدراتهم وحجمهم.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال المدمرة "HMS Dragon" إلى الشرق الأوسط؛ للانضمام إلى مهمة محتملة لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وبحسب الإعلان، فإن هذه السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية تم نشرها في المنطقة استعدادًا للانضمام إلى مبادرة مشتركة بين بريطانيا وفرنسا.
وفي وقت يسود فيه وقف إطلاق نار هش، تواصلت الهجمات في مضيق هرمز، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، حيث استهدفت القوات الأميركية ناقلتين نفطيتين إيرانيتين، قالت إنهما كانتا تحاولان خرق ما وصفته بحصار فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.