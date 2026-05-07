قال ممثل دولة الكويت في الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن الدعم الواسع لمشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز يعكس التزامًا مشتركًا بين الدول بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية واحترام القانون الدولي.

وأضاف أن هذه المبادئ تمثل مسؤوليات جماعية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن أهمية مشروع القرار تكمن في إعادة التأكيد على مبدأ أساسي في النظام الدولي، وهو أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة، وألا تخضع لأي تهديد أو قيود غير قانونية.

وأوضح أن أي محاولة من جانب إيران لمنع العبور القانوني عبر مضيق هرمز ستكون لها تداعيات تتجاوز الإقليم، وتمس الإطار العام لقواعد الملاحة الدولية، مؤكدًا أن المشروع لا يهدف إلى تصعيد التوتر، بل إلى تحقيق توازن بين حقوق الدول الساحلية وحق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة، مع رفض أي تهديد لحركة السفن.

