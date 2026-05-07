سنتكوم: السفن الأميركية تعرضت للاستهداف لكنها لم تتضرر
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية اعترضت هجمات «غير مبررة» شنّتها إيران أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز، مؤكدة أنها استهدفت رداً على ذلك أهدافاً عسكرية تابعة للنظام الإيراني.
وجاء في بيان سنتكوم أن المدمرات «يو إس إس تراكستون» و«يو إس إس رافائيل بيرالتا» و«يو إس إس ميسون» تعرضت لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة والزوارق السريعة الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان، إلا أن أياً من السفن الأميركية لم يتعرض لأضرار.