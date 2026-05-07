قال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة مجلس الأمن، إن مشروع القرار بشأن مضيق هرمز قُدم في مرحلة حساسة، ويؤكد عبر تعزيز القانون الدولي أن الممرات المائية الدولية لا ينبغي أن تُدار بالإكراه أو التهديد.

أشار إلى أن التطورات في هذا الممر تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وأضاف أن طهران واصلت لأشهر تنفيذ هجمات وتهديدات ضد السفن التجارية، كما قامت بزرع ألغام حول المضيق، موضحاً أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي تم استهداف ما لا يقل عن 32 سفينة، ما أدى إلى مقتل بحارة وترك آلاف الأشخاص في حالة انتظار وغموض.

وأكد أن هذه الإجراءات لم تتوقف حتى بعد اعتماد القرار 2817، مشيراً إلى أن مشروع القرار الحالي يدعو إلى إزالة الألغام، ووقف فرض الرسوم غير القانونية، وإنشاء ممر إنساني في المضيق.

وأوضح أن النص يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويؤكد إلزامية أحكامه، محذراً من أنه في حال عدم التنفيذ قد يدرس مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية.