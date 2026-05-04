أعلن المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة اندلاع حريق في منطقة الصناعات النفطية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.

وقال مسؤولون في إمارة الفجيرة، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، إن الهجوم بالطائرة المسيّرة نُسب إلى إيران، فيما أوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تحركت فورًا للسيطرة على الحريق.

وحتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإيراني بشأن الهجوم.