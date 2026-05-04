أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن إيران نفّذت هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة وقوارب صغيرة ضد سفن تتولى الولايات المتحدة حمايتها في مضيق هرمز.
وأضافت "سنتكوم" أنها دمّرت ستة قوارب صغيرة إيرانية قالت إنها كانت تحاول تعطيل حركة الملاحة التجارية.
أعلن المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة اندلاع حريق في منطقة الصناعات النفطية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.
وقال مسؤولون في إمارة الفجيرة، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، إن الهجوم بالطائرة المسيّرة نُسب إلى إيران، فيما أوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تحركت فورًا للسيطرة على الحريق.
وحتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإيراني بشأن الهجوم.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي لديها تتعامل مع تهديد صاروخي.
ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السكان إلى البقاء في أماكن آمنة في ظل هذا التهديد.
وأفادت التقارير بأن سكان الإمارات تلقوا للمرة الثانية، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، تحذيرات من هجوم صاروخي وشيك.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قدّم خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تقريرًا عن زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول.
ونقل المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، عن عراقجي قوله إن طهران لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع "العدو" في الملف النووي، وإنها مستعدة لمختلف السيناريوهات.
وأضاف أن عراقجي شدد أيضًا على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة تعمل على "فتح" مضيق هرمز، وإنها تملك "السيطرة الكاملة" عليه.
وأضاف أن إيران لا تسيطر على المضيق، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية لن تستخدم السلاح إلا في حال التعرض لإطلاق نار أولاً
كما قال بيسنت إن الوقت مناسب لأن يقوم الشركاء الدوليون بزيادة الضغط على طهران، مؤكدًا أن الأسواق ستظل مُؤمّنة بشكل جيد، وموجهًا رسالة إلى المستهلكين الأميركيين بأن "المساعدة قادمة".
ذكر مستشار السياسة الخارجية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في منشور على منصة "إكس"، أن الهجوم على ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" يُظهر ما وصفه بتهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة.
وكانت شركة "أدنوك" قد أعلنت، يوم الاثنين 4 مايو (أيار) أن ناقلتها "بركة" تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين بالقرب من سواحل عُمان.
وأضافت الشركة أن السفينة كانت خالية من الحمولة وقت الهجوم، ولم يُصب أي من أفراد طاقمها بأذى.