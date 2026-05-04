قال النائب عن مدينة بابل في البرلمان الإيراني، حسن نتاج صلحدار، تعليقًا على مسألة امتلاك إيران سلاحًا نوويًا: "نحن لا نملك قنبلة نووية ولا نريد استخدامها ضد الناس، ولكن إذا حدث أمر ما وقررنا استخدامها، فسيكون ذلك استخدامًا عسكريًا وبشكل مُخفف".

وفيما يتعلق برسالة وقعها 71 نائبًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 تطالب بالحصول على السلاح النووي، أوضح أن تلك الرسالة كانت مجرد مقترح موجه إلى المرشد الإيراني الراحل، مؤكدًا أن النهج المتبع يستند إلى "الأحكام الإلهية" وإلى توجيهات علي خامنئي.

وأضاف هذا البرلماني الإيراني: "سنكون سعداء إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطنا"، مشددًا على أن "أميركا يجب أن تجثو على ركبتيها أمامنا من أجل التفاوض".