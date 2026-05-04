قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة تعمل على "فتح" مضيق هرمز، وإنها تملك "السيطرة الكاملة" عليه.

وأضاف أن إيران لا تسيطر على المضيق، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية لن تستخدم السلاح إلا في حال التعرض لإطلاق نار أولاً

كما قال بيسنت إن الوقت مناسب لأن يقوم الشركاء الدوليون بزيادة الضغط على طهران، مؤكدًا أن الأسواق ستظل مُؤمّنة بشكل جيد، وموجهًا رسالة إلى المستهلكين الأميركيين بأن "المساعدة قادمة".