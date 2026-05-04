أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن المدمرة الصاروخية "بينكني" تقوم بعمليات دورية ومراقبة للسفن التجارية ضمن إطار تنفيذ الحصار البحري ضد إيران.
وأضافت "سنتكوم" أنه منذ بدء الحصار البحري على إيران، غيّرت 50 سفينة تجارية مسارها.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن إيران أطلقت النار على سفن بعض الدول غير المنخرطة في ما يُعرف بـ"مشروع الحرية" المرتبط بتحركات السفن، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية.
وأضاف أنه ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى هذه المهمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دمرت سبعة قوارب صغيرة أو "سريعة"، واصفًا ذلك بأنه "ما تبقى من قدرات إيران".
وأوضح ترامب أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تتعرض أي سفن تعبر المضيق لأي أضرار حتى الآن.
كما أعلن أن وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دن كاين سيعقدان مؤتمرًا صحافيًا صباح الغد.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأنه تم دفن جثمان كوروش كيواني، المواطن الإيراني- السويدي، يوم الاثنين 23 مارس (آذار) في صحراء "خاوران"، على يد عناصر أمنية، دون إبلاغ عائلته، وذلك بعد إعدامه صباح الأربعاء 18 من الشهر ذاته؛ بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبحسب هذه المعلومات، تم استدعاء كيواني في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم عبر مكبرات الصوت ودون إشعار مسبق، وظل محتجزًا في الحبس الانفرادي حتى الصباح.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية في 18 مارس الماضي في بيان أن أحد مواطنيها أُعدم في إيران.
وكان كيواني قد اعتُقل في 16 يونيو (حزيران) الماضي في منطقة كردان.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية، من دون تقديم أدلة أو وثائق أو مستندات، إنه زوّد جهاز "الموساد" الإسرائيلي بصور ومعلومات عن أماكن حساسة.
وفي 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، ردًا على «إيران إنترناشيونال»، أنها على علم بتقارير غير مؤكدة بشأن صدور حكم بالإعدام بحق مواطن سويدي في إيران، مؤكدة أن هذه التقارير تُؤخذ «بجدية بالغة»، وأن موقف السويد والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن واضح تمامًا.
وبحسب مصدر مطلع، كان كوروش مولعًا بركوب الدراجات النارية، خصوصًا القفز بها، وكان يوم اعتقاله يمارس هذه الهواية في منطقة كردان الجبلية.
وأضاف المصدر أن عناصر الأمن صادروا هاتفه المحمول أثناء الاعتقال، واستخدموا الصور التي التقطها للطبيعة كأدلة على ارتباطه بالموساد وشبكات معارضة.
وظلت عائلة كيواني بلا أي معلومات عن وضعه لمدة تقارب 40 يومًا. كما احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة تقارب ثمانية أشهر، وقيل له إنه سيُفرج عنه إذا اعترف بالتهم وقَبِل الاعتراف القسري.
وأدانت وزارة الخارجية السويدية إعدام كيواني في ردها على «إيران إنترناشيونال».
وأعربت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، عن أسفها العميق لتنفيذ الحكم، مؤكدة تضامن حكومة السويد مع عائلة هذا الشخص في السويد وإيران.
وبحسب الاعترافات القسرية المنشورة، قال كوروش إنه «اضطر إلى التجسس بسبب الحاجة المالية ومشكلة الإقامة».
ولكن وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «إيران إنترناشيونال»، كان قد عاش في السويد نحو 10 سنوات ولم يكن يعاني مشاكل مالية.
كما وُصف بأنه شخص ذكي يتقن ست لغات.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إن الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها حليف استراتيجي لإسرائيل، تعرضت لهجوم من إيران.
وأضاف أن هذا التطور يُعد، بحسب تعبيره، إعلانًا عن استئناف الحرب من جانب طهران ضد حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة.
وأشار بينيت إلى أن هذا التحالف الإقليمي ضروري لأمن إسرائيل ولأمن الشركاء المعتدلين في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية، مؤكدًا أن طهران لا تزال تسعى إلى ترهيب المنطقة وتشكل تهديدًا للأمن العالمي.
وختم بالقول: "إننا نقف إلى جانب حلفائنا" .
أعلن المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة اندلاع حريق في منطقة الصناعات النفطية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.
وقال مسؤولون في إمارة الفجيرة، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، إن الهجوم بالطائرة المسيّرة نُسب إلى إيران، فيما أوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تحركت فورًا للسيطرة على الحريق.
وحتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإيراني بشأن الهجوم.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي لديها تتعامل مع تهديد صاروخي.
ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السكان إلى البقاء في أماكن آمنة في ظل هذا التهديد.
وأفادت التقارير بأن سكان الإمارات تلقوا للمرة الثانية، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، تحذيرات من هجوم صاروخي وشيك.