أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أنه لم تمر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن أي تحرك يخالف "المبادئ المعلنة للبحرية التابعة للحرس الثوري" سيواجه مخاطر جدية، وأن السفن "المخالفة" سيتم إيقافها.
كما وصف الحرس الثوري الإيراني التقارير التي تحدثت عن عبور سفينتين تجاريتين أميركيتين، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، عبر مضيق هرمز بأنها "أخبار كاذبة".
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قدّم خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تقريرًا عن زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول.
ونقل المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، عن عراقجي قوله إن طهران لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع "العدو" في الملف النووي، وإنها مستعدة لمختلف السيناريوهات.
وأضاف أن عراقجي شدد أيضًا على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة تعمل على "فتح" مضيق هرمز، وإنها تملك "السيطرة الكاملة" عليه.
وأضاف أن إيران لا تسيطر على المضيق، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية لن تستخدم السلاح إلا في حال التعرض لإطلاق نار أولاً
كما قال بيسنت إن الوقت مناسب لأن يقوم الشركاء الدوليون بزيادة الضغط على طهران، مؤكدًا أن الأسواق ستظل مُؤمّنة بشكل جيد، وموجهًا رسالة إلى المستهلكين الأميركيين بأن "المساعدة قادمة".
ذكر مستشار السياسة الخارجية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في منشور على منصة "إكس"، أن الهجوم على ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" يُظهر ما وصفه بتهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة.
وكانت شركة "أدنوك" قد أعلنت، يوم الاثنين 4 مايو (أيار) أن ناقلتها "بركة" تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين بالقرب من سواحل عُمان.
وأضافت الشركة أن السفينة كانت خالية من الحمولة وقت الهجوم، ولم يُصب أي من أفراد طاقمها بأذى.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، حُرم الزوجان البريطانيان ليندسي فورمن وكريغ فورمن، المعتقلان في سجن إيفين، من اللقاء الحضوري و"الكابيني" مع بعضهما لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب مقابلة تحدثا فيها عن "صعوبة أوضاع العديد من الإيرانيين".
وقال مصدر مطّلع على أوضاع هؤلاء السجناء لـ "إيران إنترناشيونال" إنه مع بدء الظروف الحربية، تم تعليق لقاءات السجناء السياسيين مع عائلاتهم، ولم تُستأنف اللقاءات "الكابينية" إلا خلال الأسبوعين إلى الثلاثة الأخيرة لبعض السجناء. وأضاف أن من كان لديهم أفراد من عائلاتهم معتقلين في سجن إيفين، أُتيح لهم إجراء لقاءات بين الأقسام.
وأشار المصدر إلى أن ليندسي وكريغ فورمن توجّها، يوم الأحد 3 مايو (أيار) إلى مسؤولي السجن للقاء بعضهما، لكن تم إبلاغهما بمنعهما من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب المقابلة مع شبكة "بي بي سي" العالمية.
وكانت ليندسي فورمن قد قالت في مقابلة سابقة: "إنه أمر مخيف. عندما أنظر إلى وضعي أقول: الحمد لله أنني لم أنشأ هنا. بالنسبة لنا، سينتهي الأمر يومًا ما، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، قد لا تكون هناك نهاية أبدًا".
كما قال كريغ فورمن إنه منذ نقله إلى سجن إيفين، تم اقتياد أربعة من زملائه في الزنزانة لتنفيذ الحكم، وفي اليوم التالي بُثّ خبر إعدامهم عبر التلفزيون، مضيفًا: "نحن الآن في وضع مرعب، لكننا في هذه الرحلة تعرّفنا أيضًا إلى أشخاص رائعين. لقد رأينا وجهي هذا البلد عن قرب".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس" أن سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأميركي عبرتا مضيق هرمز بنجاح.
كما أفادت "سنتكوم" بأن مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مزوّدة بصواريخ موجهة، تواصل تنفيذ عمليات في المياه الخليجية ضمن إطار "مشروع الحرية"، وذلك بعد عبورها مضيق هرمز.
وأكدت أن القوات الأميركية تشارك بشكل نشط في الجهود الرامية إلى استعادة الحركة الطبيعية للسفن التجارية في المنطقة.