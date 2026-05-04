ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قدّم خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تقريرًا عن زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول.

ونقل المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، عن عراقجي قوله إن طهران لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع "العدو" في الملف النووي، وإنها مستعدة لمختلف السيناريوهات.

وأضاف أن عراقجي شدد أيضًا على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.