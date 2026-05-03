قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن إيران لن تتراجع أمام ما وصفه بـ"الابتزاز الأميركي"، مؤكداً أنها "لا تعير أي أهمية" للتهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة.

وأضاف أن "المنتصر النهائي في هذه المواجهة سيكون إيران والمقاومة".

وأشار نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إلى أن "ترامب يعيش وهماً حين يعتقد أن إيران مثل فنزويلا ويمكنه ممارسة الضغوط والهيمنة عليها".