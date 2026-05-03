ذكر موقع "رويداد 24" في تقرير له، أنه مع تصاعد الأجواء الأمنية في طهران، تأثرت أجواء العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم السبت بتعليمات رسمية وغير رسمية لكنها صارمة، حيث تم إصدار أوامر بـ"الاستنفار الكامل" لعدد كبير من الكوادر الإدارية والعملياتية.ووفقًا للتقرير، أكدت مصادر مطلعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أنه تم تحذير موظفي هذه المؤسسة بضرورة جمع متعلقاتهم الشخصية والضرورية، والاستعداد لإخلاء المبنى في حال إعلان حالة الطوارئ.وكتب موقع "رويداد 24" أن جميع إدارات بلدية طهران، من المباني الرئيسية إلى بلديات النواحي والمناطق، كانت مغلقة يوم السبت، حيث واجه المراجعون لهذه الوحدات أبوابًا موصدة.وأضاف التقرير أنه مساء الجمعة صدر تعميم عاجل يقضي بتطبيق العمل عن بُعد لموظفي البلدية بسبب ما وُصف بـ"مخاوف أمنية"، وشمل جميع الأقسام والمناطق الـ22 في طهران، غير أن قرار يوم الأحد أُوكل إلى المديرين المتوسطين، ما أدى إلى استدعاء جزء كبير من الكادر الإداري إلى مقار عملهم.