صرح رئيس كلية الطب بجامعة طهران للعلوم الطبية، علي رضا استقامتي، بأن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في إيران أجبرت الأساتذة على استخدام الإمكانيات المتاحة "بالتناوب" والانتظار في صفوف للدخول إلى الشبكة.

وأضاف استقامتي: "تتوفر إمكانية استخدام الإنترنت في نقاط محدودة داخل الجامعة، ولكن خارجها-خاصة في ساعات الليل حيث يتم إنجاز الكثير من الأنشطة العلمية وتحضير المحاضرات والدروس- يواجه الوصول إلى الإنترنت اضطرابات واسعة".

