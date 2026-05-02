نجل الرئيس الإيراني: إسرائيل والصين وروسيا استفادت من «حرب إيران»
قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «يجب أن نستعد لأسوأ السيناريوهات؛ فمصير إيران أصبح مرتبطًا بمصير الحرب».
وأضاف: «إسرائيل والصين وروسيا استفادت من حرب إيران».
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق يعقوب كريم بور، وهو مواطن من أهالي "مياندوآب"، وناصر بكرزاده، السجين البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك بتهمة "التعاون مع إسرائيل".
وكانت مصادر إيرانية قد صرحت في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال" أن حكم إعدام كريم بور صدر رغم نفيه القاطع لكافة الاتهامات الموجهة إليه خلال جميع مراحل الاستجواب والتقاضي، وتأكيده أن الاعترافات المنسوبة إليه انتُزعت تحت الإكراه والتعذيب.
وأفادت المصادر بأن كريم بور شدد على عدم وجود أي تعاون له مع إسرائيل، نافياً إرسال أي نوع من البيانات أو المعلومات.
من جانبه، ذكر المحامي أمير رئيسيان عبر منصة "إكس" بخصوص ناصر بكرزاده، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت في 19 أبريل حكم الإعدام الثالث الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، وذلك في قرار جاء مناقضاً تماماً لقراراته السابقة التي "نقضت حكم الإعدام الصادر عن المحاكم الابتدائية مرتين"، ودون معالجة العيوب القانونية التي كانت المحكمة نفسها قد أثارتها سابقاً.
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرح في اجتماعات خاصة احتمال فرض حصار بحري طويل الأمد على جنوب إيران، قد يمتد لعدة أشهر أخرى؛ وذلك بهدف تشديد القيود على صادرات إيران النفطية وإرغام طهران على قبول اتفاق نووي.
وذكرت "رويترز" أن ترامب أبقى في الوقت نفسه خيار استئناف العمل العسكري مفتوحاً.
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، إن الضغوط العسكرية والاقتصادية أدت إلى زيادة "اليأس" لدى النظام الإيراني، مؤكدة أن ترامب يمتلك كافة الأدوات والوقت اللازم للتوصل إلى أفضل اتفاق.
قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مساء الجمعة: «في الوقت الحالي، أتعامل مع أشخاص قساة جدًا في إيران. لا أستطيع القول إن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، لكن لا يمكن أبدًا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وأضاف: «ليس لديهم قيادة. قادتهم قد رحلوا، وهذا جزء من مشكلتنا لأننا لا نعرف مع من نتعامل... تحدثنا مع شخص، ثم يتصل شخص آخر».
وتابع ترامب: «لا يمكنكم إعطاء إيران سلاحًا نوويًا. سيستخدمونه بسرعة ضد مكان يُدعى إسرائيل، وسيُستخدم أيضًا في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، وأعتقد أن دورنا سيأتي بعد ذلك».
وأكد: «لكن هذا لن يحدث».
كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى القدرات العسكرية الإيرانية قائلًا: «لا يزال لدى جيشهم بعض الصواريخ. لا تزال لديهم قدرة معينة على إنتاج الصواريخ. لقد دمّرنا نحو 85٪ من قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، حوالي 82٪، لكن هذا يعني أنهم ما زالوا يملكون صواريخ. لقد عطّلنا معظم مصانع الطائرات المسيّرة لديهم، لكن لا تزال لديهم بعض القدرة في هذا المجال».
وأضاف: «الطائرات المسيّرة فعّالة جدًا، رغم أننا أحرزنا تقدمًا في مواجهتها».
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران أظهرت مؤشرات على تقديم تنازلات، في اقتراحها الجديد للولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب، بهدف إنعاش الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين.
ونشرت الصحيفة الأميركية، نشرت تفاصيل هذا المقترح، يوم الجمعة 1 مايو (أيار)، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عدم رضاه عن العرض الإيراني الجديد.
وقال ترامب للصحافيين، يوم الجمعة: "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني لست راضيًا عنه. سنرى ما سيحدث".
وبحسب مصادر مطلعة، نقلت "وول ستريت جورنال" أن الاقتراح الإيراني الجديد يُعد خطوة نحو الولايات المتحدة، ويقترح في الوقت نفسه التفاوض بشأن شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وضمانات أميركية لوقف الهجمات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
ويأتي هذا في حين أن إيران كانت قد طالبت سابقًا بأن تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار كشرط مسبق للمفاوضات، وأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب قبل بدء المحادثات حول مستقبل إدارة المضيق والبرنامج النووي.
ومع ذلك، قال أشخاص مطلعون على الموضوع إن الطرفين لا يزالان متباعدين بشكل كبير بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، وإن استمرار المفاوضات سيكون صعبًا.
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن المقترح الجديد ينص أيضًا على التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية.
وأبلغت طهران الوسطاء بأنها، في حال قبول واشنطن بهذا المقترح الجديد، مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في باكستان مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المفاوض الأميركي السابق الرئيسي مع إيران، ريتشارد نيفيو، والذي يعمل حاليًا في جامعة كولومبيا، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أعتقد أن هذا الاقتراح يتماشى مع دوافع جميع الأطراف، لأن كلاً من الولايات المتحدة وإيران سيحصلان على قدر محدود من تخفيف الضغط الاقتصادي، وسيؤجلان القضايا الأكثر صعوبة والأطول زمنًا".
وكتب الصحافي لورنس نورمان من "وول ستريت جورنال" على منصة “إكس” أن المقترح الجديد لطهران "يتضمن 14 بندًا لكسر الجمود الدبلوماسي مع واشنطن".
وأكدت وسائل إعلام رسمية في إيران أن طهران قدمت مقترحًا جديدًا إلى الوسطاء، وقالت إنها مستعدة للعودة إلى الدبلوماسية إذا خففت الولايات المتحدة من لهجتها.
وتأتي هذه المحاولة الدبلوماسية الجديدة بعد حالة جمود في المفاوضات بين طهران وواشنطن؛ إذ امتنعت إيران عن إرسال فريق تفاوضي إلى الجولة الثانية من المحادثات المقررة في باكستان الأسبوع الماضي، وفي ظل ذلك شدد الطرفان مواقفهما في حرب اقتصادية استنزافية في المياه المحيطة بإيران.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت طهران عمليًا بعرقلة حركة المرور في مضيق هرمز عبر تنفيذ هجمات على ناقلات نفط وسفن أخرى، مما قيد المرور في هذا الممر الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، حصار على الموانئ والسفن الإيرانية بهدف الضغط على طهران ودفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات.