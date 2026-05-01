أفادت منظمة "نت بلوكس"، الجهة الدولية المعنية بمراقبة اضطرابات الإنترنت، صباح الجمعة 1 مايو (أيار)، بأن انقطاع خدمة الإنترنت في إيران قد دخل يومه الثالث والستين، حيث تجاوزت مدة الانقطاع 1488 ساعة منذ بدايته.
وأضافت "نت بلوكس" أن هذه القيود المفروضة لفترة طويلة أوجدت عائقًا أمام الأصدقاء والعائلات في الخارج للاطمئنان على أمن وسلامة ذويهم داخل إيران.
ترى صحيفة "واشنطن بوست"، في مقال تحليلي، أن الحصار الاقتصادي وحده لا يمكنه إجبار النظام الإيراني على التوصل إلى اتفاق، وأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحتاج إلى اللجوء للخيار العسكري لإنهاء الحرب.
وكتب مارك تيسن، كاتب العمود في الصحيفة، في هذا المقال، أن دونالد ترامب، في حال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، يمكنه تحقيق "نصر حاسم" خلال نحو أسبوعين. ويضيف أن وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يستمر أسبوعين، دخل الآن أسبوعه الثالث، بينما لا تزال إيران ترفض قبول اتفاق لإنهاء الحرب وتقييد برنامجها النووي.
وبحسب تيسن، حقق وقف إطلاق النار- رغم الانتقادات- إنجازين مهمين: أولاً، إتاحة فرض حصار بحري عبر مضيق هرمز مما أدى إلى ضغط اقتصادي كبير على إيران، وثانياً، توفير فرصة لإعادة بناء القدرات العسكرية الأميركية. وينقل عن الجنرال المتقاعد، جاك كين، أن القوة النارية للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تضاعفت مقارنة ببداية الحرب.
الحصار غير كافٍ
يجادل تيسن بأن استمرار الحصار وحده لا يمكن أن يجبر النظام الإيراني على التراجع، لأن قادة النظام الإيراني لا يولون اهتماماً للضغوط الاقتصادية أو لمعاناة الشعب، بل يركزون على بقائهم في السلطة. ويضيف أن السلطة حالياً مركزة بيد قادة متشددين في الحرس الثوري، من بينهم قائده أحمد وحيدي، وأنه طالما لم يتغير هذا الهيكل، فلن يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا السياق، يقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ موجة من الهجمات "القصيرة والقوية" تستهدف البنية التحتية والقادة، بهدف إضعاف القدرة الهجومية لإيران وإجبار طهران على قبول شروط واشنطن.
الخيارات العسكرية والسيناريوهات المطروحة
بحسب هذا التحليل، من بين الخيارات المطروحة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، لكنه يعتبر هذا الخيار غير كافٍ، ويؤكد أن استئناف الحرب يجب أن يتم بمبادرة أميركية وليس كرد فعل على تحركات إيران.
كما يشير إلى المخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران على منشآت الطاقة في الدول الخليجية، لكنه يرى أن استمرار هذه القدرة يدل على أن الأهداف العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى لم تتحقق بالكامل.
ويضيف أن قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، يحتاج إلى نحو أسبوعين لاستكمال مهمته، وأن استئناف العمليات يجب أن يبدأ باستهداف القادة والمراكز الحيوية.
مسار إنهاء الحرب
ويتابع تيسن أنه بعد إضعاف بنية السلطة في إيران، يمكن للولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز بمخاطر أقل، مع استمرار الحصار لزيادة الضغط. كما يشير إلى خيارات أخرى مثل التهديد باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، أو تقديم دعم سري للمعارضة الداخلية.
وتخلص الصحيفة إلى أن الحرب يجب أن تنتهي بـ "نصر حاسم"؛ إما عبر استسلام النظام الإيراني أو من خلال تنفيذ موجة نهائية من الهجمات العسكرية.
وفي الختام، يرى كاتب العمود أن ترامب أتاح عدة فرص للتوصل إلى سلام، لكن طهران رفضتها، وأنه طالما لم تتراجع إيران أو يتم تنفيذ عملية عسكرية نهائية، فلا يمكن الحديث عن نهاية ناجحة للحرب.
أفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، باعتقال أکرم دانشورکار وأعظم دانشورکار، شقيقتي السجين السياسي المعدوم، أکبر دانشورکار، قبل نحو أسبوعين من قًبل قوات أمنية، ونقلهما إلى سجن "قرجك ورامين".
وبحسب التقرير، فقد كانت الشقيقتان تترددان مرارًا على سجن قزل حصار والطب الشرعي والجهات القضائية لتسلم جثمان شقيقهما، قبل أن يتم اعتقالهما في 18 أبريل (نيسان) الماضي.
وتشير المعلومات إلى أن التهم الموجهة إليهما، وهما بعمر 54 عامًا، تشمل "التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي" و"الإخلال بالنظام العام".
وكان حكم الإعدام بحق أکبر دانشورکار قد نُفّذ في 30 مارس (آذار) الماضي داخل سجن "قزل حصار".
قال مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي يجب أن تكون الضامن الرئيسي لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل النقاشات الجارية حول هذا الممر الحيوي.
وأضاف أن هذا النهج من شأنه أن يسهم في تعزيز استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار قرقاش إلى أنه "لا يمكن بطبيعة الحال الوثوق بأي ترتيبات أحادية من جانب إيران أو الاعتماد عليها، لا سيما بعد ما حدث من عدوان واسع النطاق".
وصف مساعد الاتصالات الدولية بمكتب المرشد الإيراني، محسن قمي، التصريحات المتعلقة بالحالة الصحية لمجتبى خامنئي بأنها "خدعة من العدو لبث الشائعات"، قائلاً: "العدو يريد عبر اختلاق الشائعات حول صحته أن يدفعنا للقيام بردود فعل، ليتمكن من تمرير مؤامراته من خلال تلك الردود".
وأضاف: "المسألة الأهم بالنسبة لنا الآن هي المساعدة في الحفاظ على حياته، كونه حجة الله هنا في الوقت الحالي".
كما أكد قمي إصابة مجتبى خامنئي، موضحاً أنه كان في المبنى وقت وقوع الهجوم، حيث قُتل باقي قاطنيه، لكنه خرج إلى الفناء قبل دقائق من وقوع الهجوم.
أفاد مراسل شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن قائد هيئة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، دان كين، قدّما يوم الخميس، خلال اجتماع مع دونالد ترامب، خططًا جديدة للجيش الأميركي تتعلق باحتمالات تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.
وخلال الاجتماع، جرى أيضًا إطلاع ترامب على أحدث تفاصيل التحركات وإعادة انتشار القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، طُرحت خلال الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية، أحدها يتعلق بإدخال قوات برية أميركية إلى الجزر الصغيرة المحيطة بمضيق هرمز بهدف فتح هذا الممر المائي.
أما المحور الآخر، فتمثل في إدخال قوات خاصة إلى منطقة أصفهان لإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
في حين تناول المحور الأخير تنفيذ هجمات خاطفة لكنها مكثفة من قبل الولايات المتحدة.