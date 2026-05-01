ذكرت وكالة "رويترز"، في تقري، أن علي ومحمد خرازي، وهما من أقارب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية الراحل، كمال خرازي، يديران أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران "نوبیتكس" باستخدام اسم العائلة "آقامير"، وأن هذه الشركة تستحوذ على نحو 70 % من التعاملات الرقمية في البلاد.

وكانت مجموعة القرصنة "العصفور المفترس"، المنسوبة إلى إسرائيل، قد أعلنت في 18 يونيو (حزيران)، بالتزامن مع حرب استمرت 12 يومًا، اختراق منصة "نوبیتكس" الإيرانية.