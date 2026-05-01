كتب ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، بمناسبة اليوم العالمي للعمال: "في هذه الأيام الصعبة والمرهقة، نتيجة السياسات المدمرة للنظام خلال سبعة وأربعين عامًا، أقف إلى جانبكم".

وأضاف أن "هذا الوضع لا يليق بالعامل والمواطن الإيراني"، مشيرًا إلى أن التغيير في إيران سيأتي عبر إسقاط النظام و"تضحيات من ضحوا بحياتهم من أجل الحرية".

وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب مشاركة الجميع، داعيًا إلى تقييم كل خطوة من حيث تأثيرها على استمرار النظام أو المساهمة في تغييره.

كما أشار إلى أن قضايا التنمية الاقتصادية والصناعة والعمل وخلق فرص العمل، مع التركيز على رفاه العمال، تحظى بأهمية خاصة لديه، موضحًا أن فريقه في "مشروع ازدهار إيران" يعمل على دراسة وتقديم حلول في هذا المجال.

