أفادت مجموعة تحليل بيانات الطاقة "فورتكسا" أن إيران صدّرت نحو 4 ملايين برميل فقط من النفط الخام، خلال الفترة بين 13 و25 أبريل (نيسان) الجاري، عبر خليج عُمان، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على الصادرات الإيرانية.
وأظهرت البيانات أن الصادرات القابلة للتتبع انخفضت بأكثر من 80 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي. كما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة باتت تُجبِر ناقلات النفط على العودة حتى في مناطق أبعد من خليج عُمان.
قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن حكومته ستقدّم "صلاحيات أقوى لمواجهة التهديدات التخريبية الصادرة عن دول مثل إيران"، مع خطط لتسريع عملية إقرار هذه التشريعات.
وأضاف أن تصاعد الهجمات المعادية لليهود في بريطانيا جعلهم "يخشون إظهار هويتهم"، سواء في الذهاب إلى المعابد اليهودية أو الجامعات، أو حتى في إرسال أبنائهم إلى المدارس، أو التصريح لزملائهم في العمل عن هويتهم الدينية.
وتابع أن هذا القلق المستمر "وصل يوم أمس الأربعاء إلى مستوى مختلف تماماً، إلى حد الخوف الحقيقي"، مشيراً إلى أن الحكومة ستمنع دخول من وصفهم بـ "مروّجي خطاب الكراهية" إلى البلاد، ولن تسمح لهم بالنشاط في الجامعات أو الشوارع أو المجتمع البريطاني.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن 44 سفينة تجارية أُجبرت حتى الآن، على تغيير مسارها والعودة إلى الموانئ، بناءً على أوامر القوات الأميركية.
وأضافت أن قوات مشاة البحرية الأميركية تنفذ مهامها ضمن عمليات وصفتها بـ "المحاصرة البحرية" للموانئ والسواحل الجنوبية لإيران في بحر العرب.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن الحصار البحري للموانئ الإيرانية سيستمر.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل، رغم دعمها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن مع طهران، قد "تُضطر قريبًا إلى التحرك مجددًا" بهدف إزالة ما وصفه بـ "التهديدات الوجودية" الصادرة عن إيران.
وأضاف أن النظام الإيراني "تعرّض خلال العام الماضي لضربات قاسية للغاية، أعادته سنوات إلى الوراء في مختلف المجالات".
وأشار أيضًا إلى أن ترامب، بالتنسيق مع نتنياهو، يقود جهدًا لاستكمال أهداف هذه الحملة بما يضمن أن إيران لن تشكّل مستقبلاً تهديدًا لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو ما وصفه بـ "العالم الحر" لأجيال قادمة.
طالب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات والكف عن المماطلة وإضاعة الوقت.
وذكر المستشار الألماني أن بلاده على اتصال وثيق مع جميع شركائها، ولا سيما الولايات المتحدة، بشأن جميع هذه القضايا، قائلاً: "يجب على إيران أن تتوقف عن اللعب بالوقت".
كما أشار ميرتس إلى الوضع في مضيق هرمز، قائلاً: "إننا نسعى لإنهاء حصار مضيق هرمز بمجرد استيفاء الشروط".
نشرت حساب "تلغرام" منسوب إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة نُقلت عنه، أكد فيها تشكّل "نظام جديد في المنطقة والعالم" في ظل سياسات ما وصفه بـ "المقاومة" التي تنتهجها إيران.
وجاء في الرسالة: "في ظل التدابير والسياسات القائمة على المقاومة واستراتيجية إيران القوية، سيتحقق فجر نظام جديد في المنطقة والعالم"، مضيفًا: "المستقبل سيكون بلا وجود للولايات المتحدة، وفي خدمة تقدم وطمأنينة ورفاهية شعوب المنطقة".
كما أشاد في الرسالة بتحركات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني، قائلاً: "شاهدت شعوب المنطقة، خلال الستين يومًا الماضية، صورًا جميلة من الصلابة واليقظة وجهاد الرجال الأبطال في القوات البحرية للجيش والحرس الثوري".