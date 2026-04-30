قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن حكومته ستقدّم "صلاحيات أقوى لمواجهة التهديدات التخريبية الصادرة عن دول مثل إيران"، مع خطط لتسريع عملية إقرار هذه التشريعات.

وأضاف أن تصاعد الهجمات المعادية لليهود في بريطانيا جعلهم "يخشون إظهار هويتهم"، سواء في الذهاب إلى المعابد اليهودية أو الجامعات، أو حتى في إرسال أبنائهم إلى المدارس، أو التصريح لزملائهم في العمل عن هويتهم الدينية.

وتابع أن هذا القلق المستمر "وصل يوم أمس الأربعاء إلى مستوى مختلف تماماً، إلى حد الخوف الحقيقي"، مشيراً إلى أن الحكومة ستمنع دخول من وصفهم بـ "مروّجي خطاب الكراهية" إلى البلاد، ولن تسمح لهم بالنشاط في الجامعات أو الشوارع أو المجتمع البريطاني.