أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يقلل من اعتماده على واردات الوقود الأحفوري، وأن يركز على تأمين مصادر الطاقة النظيفة.

وفي إشارة إلى تطورات الشرق الأوسط، قالت إن الاتحاد الأوروبي يطالب باستمرار وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، مؤكدة أن "هناك حاجة ملحة لإعادة السلام والاستقرار عبر الحلول الدبلوماسية".

وحذّرت فون دير لاين من أن "تداعيات هذا النزاع قد تستمر لأشهر أو حتى لسنوات".