نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صورة لنفسه عبر منصة "تروث سوشيال" بخلفية تظهر انفجاراً ومشهد حرب، وكُتب على هذه الصورة عبارة: "لن أكون شخصًا لطيفًا بعد الآن".
وكتب ترامب في النص المصاحب لهذه الصورة: "إيران لا تستطيع ترتيب أوضاعها، فهم لا يعرفون كيفية توقيع اتفاق غير نووي. من الأفضل لهم أن يعودوا إلى رشدهم في أقرب وقت ممكن".
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يقلل من اعتماده على واردات الوقود الأحفوري، وأن يركز على تأمين مصادر الطاقة النظيفة.
وفي إشارة إلى تطورات الشرق الأوسط، قالت إن الاتحاد الأوروبي يطالب باستمرار وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، مؤكدة أن "هناك حاجة ملحة لإعادة السلام والاستقرار عبر الحلول الدبلوماسية".
وحذّرت فون دير لاين من أن "تداعيات هذا النزاع قد تستمر لأشهر أو حتى لسنوات".
قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن تهديدات دونالد ترامب "فارغة".
وأضاف: "لقد قاموا بتمديد وقف إطلاق النار دون أدنى تحرك، لكن على ترامب أن يعلم أننا لن نتركه وشأنه".
وأكد علاء الدين بروجردي أن إيران لن تفقد سيطرتها على مضيق هرمز أبدًا، موضحًا: "المخزونات الصاروخية لإيران كفيلة بتغطية احتياجات عدة سنوات من الحرب".
طالب عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، عبر عريضة عامة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا، محذرين من أنشطته داخل إيران وخارجها.
وجاء في البيان أن الحرس الثوري لعب، على مدى أكثر من أربعة عقود، دورًا في الاعتقالات والتعذيب وعمليات الإعدام الواسعة داخل إيران، وأن نطاق أنشطته امتد إلى خارج البلاد، بما في ذلك بريطانيا.
وأكد النشطاء أن بريطانيا تُعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تُدرج الحرس الثوري بعد على قائمة الإرهاب، مشيرين إلى أن تزايد المخاوف الأمنية يجعل هذا الملف بحاجة إلى تحرك عاجل.
كما أشار البيان إلى رصد عدة مخططات مرتبطة بالنظام الإيراني من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، قد تهدد سلامة المعارضين والمؤسسات العامة.
ودعا الموقّعون إلى إدراج الحرس الثوري فورًا على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وتجميد الأصول المرتبطة به، وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما حثّت شيوا محبوبی المواطنين على الانضمام إلى العريضة والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام.
أفادت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، بأن حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وافقت على خطة تتيح للأسر المشمولة بالدعم النقدي شراء السلع الأساسية بنظام “الشراء بالأجل”، على أن يتم سداد المبالغ لاحقًا، وعند الحاجة من خلال اقتطاعها من الدعم النقدي.
ووفقًا للتقرير، صادقت الحكومة على هذه الآلية في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل (نيسان)، بناءً على مقترح من منظمة التخطيط والميزانية ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، بهدف “دعم معيشة الأسر” وتعويض تداعيات الحرب.
وبموجب القرار، يمكن للشركات المالكة لمتاجر فعلية وإلكترونية تقديم رصيد شراء طوعي للأسر المستفيدة من الدعم لشراء السلع الأساسية. وسيبدأ تنفيذ الخطة بعد 15 يومًا من صدور القرار، على أن تُطبق على دورات مدتها شهران حتى نهاية العام.
كما يُلزم القرار منظمة الهدف من الدعم النقدي بتزويد بيانات أرباب الأسر المشمولين بالبرنامج للشركات المشاركة، مع مراعاة القوانين ذات الصلة.
وبحسب الخطة، في حال عدم سداد المبالغ من قبل الأسر، يمكن للمنظمة اقتطاع قيمة المشتريات من الدعم النقدي وتحويلها إلى الشركات، ليصبح الدعم النقدي ضمانًا لسداد هذه الالتزامات.