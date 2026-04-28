قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن إيران تستعد لـ"حرب طويلة الأمد"، مضيفًا أنها لم تستخدم بعد كل قدراتها في الميدان، ولم تكشف كذلك عن "بعض أسلحتها الجديدة".ونقل عن قادة في الحرس الثوري الإيراني قولهم إنه حتى لو اجتمعت "كل القوات المسلحة في العالم"، فلن تتمكن من انتزاع السيطرة على مضيق هرمز من إيران، مؤكّدًا أن طهران لن تسمح بمرور حتى "ليتر واحد" من النفط عبره من دون إذنها.وأضاف رضائي: "في الوقت الحالي لا أرى نافذة الدبلوماسية مفتوحة بشكل كبير".
في أعقاب هجمات متبادلة وغير مسبوقة بين وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وموقع "رجانيوز" المقرب من سعيد جليلي، أقدم بعض الأفراد على كتابة شعارات احتجاجية على جدران مبنى وكالة "تسنيم".
وبحسب الصور المنشورة، فقد كُتب على جدران الوكالة شعار: "معيار كسر الوحدة هو الإساءة لشرط المرشد".
ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهم موقع "رجانيوز" وأنصار سعيد جليلي فريق المفاوضات الإيراني ووكالة "تسنيم" بتجاوز "الخطوط الحمراء" للنظام في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، ردت وكالة "تسنيم" باتهام أنصار جليلي بـ"إثارة التفرقة واستكمال مشروع ترامب".
أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق مواطنين أفغانيين وثلاثة مواطنين بحرينيين في قضيتي تجسس منفصلتين.
وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة التعاون والتخابر مع "الحرس الثوري الإيراني" بهدف القيام بـ"أعمال عدائية وإرهابية" ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها الوطنية.
يُذكر أن البحرين كانت قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2018.
أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بوجود قلق من احتمال انخراط الولايات المتحدة في "حرب باردة" مع إيران، وهي حالة لا تفضي إلى حرب شاملة ولا إلى اتفاق.
وبحسب التقرير، فإن هذا السيناريو قد يضطر واشنطن إلى إبقاء قواتها في المنطقة لفترة أطول، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وأشار التقرير إلى أن الطرفين، في مثل هذا الوضع، سيبقون في حالة ترقب بانتظار تراجع الطرف الآخر أو اتخاذه الخطوة الأولى.
ونقل الموقع عن خمسة من مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن ترامب لا يزال مترددًا بين خيار شن هجمات عسكرية جديدة ضد إيران أو التريث لمتابعة تأثير سياسة "الضغط الأقصى" على استعداد طهران للتفاوض.
وبحسب أحد المستشارين، قال ترامب مؤخرًا: "الشيء الوحيد الذي يفهمونه هو القنبلة".
وأضاف التقرير أن ترامب ناقش يوم الاثنين المقترح الإيراني مع فريق الأمن القومي، حيث عرضت طهران اتفاقًا جانبيًا يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن السفن الداخلة والخارجة من إيران.
وذكر مسؤول أميركي ومصدران مطلعان لموقع "أكسيوس"، أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي خلال الاجتماع، فيما أشار أحد المصادر إلى أن ترامب لا يميل إلى قبول المقترح الإيراني، لأنه يؤجل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما اعتُبر، وفق المصادر، أحد الأسباب الرئيسية للضربات الأميركية الأخيرة.
صرح رئيس المجلس الوطني للزعفران، محسن احتشام، قائلاً: "للأسف، لم يتمكن المصدرون في الفترة الأخيرة، وفي أعقاب انقطاع الإنترنت، من التواصل المباشر مع العملاء الدوليين، بل تعذر عليهم حتى التحدث معهم للتأكد مما إذا كانت البضائع قد وصلت إليهم أم لا".
وأضاف: "هذا الأمر لم يقتصر على تقييد الصادرات فحسب، بل أدى أيضاً إلى تراجع مكانة الزعفران الإيراني في السوق العالمية".
وتابع احتشام: "هذا الوضع خلق فرصة جديدة للمنافسين الأجانب مثل أفغانستان، حيث يقومون بتسجيل وعرض الزعفران الإيراني في الأسواق العالمية بأسمائهم".
من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران، غلام رضا ميري، من أن انقطاع الإنترنت "أدى إلى خسارة الأسواق التصديرية".
