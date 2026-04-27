صرح مساعد شؤون التفتيش في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، محمد جعفر أسدي، بأن القوات المسلحة الإيرانية و"محور المقاومة" لديهم خطط وبرامج محددة لمواجهة العدو، مؤكداً أن الجيش الأميركي وإسرائيل "سيتلقون ضربة أقسى" في حال شنوا أي هجوم جديد.

وحول رد فعل إيران على الهجمات المحتملة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، قال أسدي إن العدو يحاول فرض "إملاءات متغطرسة" على مضيق هرمز، مشدداً على أن "هذا الأمر لن يحدث أبداً".

وأضاف أسدي قائلاً: "لا يحق للولايات المتحدة إبداء الرأي بشأن الخليج ومضيق هرمز".