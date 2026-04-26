"تانكر تركرز": البحرية الأميركية تصادر نفطًا إيرانيًا بمئات ملايين الدولارات
أفادت شركة "تانكر تركرز"، المتخصصة في تتبع ناقلات النفط في المياه الدولية، بأن البحرية الأميركية صادَرت نحو 380 مليون دولار من النفط الخام الإيراني في المحيط الهندي، مشيرة إلى أن هذه الشحنات يبدو أنها في طريقها إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة أنها لم تنشر تفاصيل إضافية حول توقيت عملية التوقيف أو الوجهة النهائية للشحنات.
وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت أنها، منذ بدء تنفيذ حصار الموانئ الإيرانية، تمكنت من تغيير مسار 37 سفينة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.