قال نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إن إيران لن تتراجع عن قرارها بشأن مضيق هرمز، واصفًا ذلك بأنه "أمر صادر عن قيادة البلاد".

وأضاف نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد: "لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق، وهذا أمر من المرشد".

كما اعتبر أن من المتناقض أن يصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن القدرات النووية لإيران قد دُمّرت، في الوقت الذي يواصل فيه معارضة امتلاكها منشآت نووية.