قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران في حال استمرار الحصار وعدم قدرتها على نقل النفط إلى الخزانات أو السفن، فلن يتبقى سوى نحو ثلاثة أيام قبل وصول خطوط نقل النفط إلى نقطة الانفجار.وأوضح أنه عندما تتدفق كميات كبيرة من النفط داخل خطوط النقل دون إمكانية تفريغها، يزداد الضغط الداخلي، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارات ميكانيكية أو تحت الأرض.وأضاف ترامب أنه في حال حدوث مثل هذا الانفجار، فإن إعادة بناء خطوط النقل إلى حالتها السابقة لن تكون ممكنة، وحتى إذا أُعيد بناؤها فستعمل بقدرة لا تتجاوز نحو 50 في المائة من مستواها الحالي.ووصف الرئيس الأميركي هذا الوضع بأنه ظاهرة "بالغة الخطورة"، مشيرًا إلى أن لها، بحسب قوله، علاقة بعوامل طبيعية أيضًا.