أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز" أنه تم إلغاء زيارة مبعوثيه: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما من كبار المفاوضين الأميركيين، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة، بما تمتلكه من أوراق ضغط كاملة في النزاع مع إيران، لا ترى جدوى من قيام الوفد الأميركي برحلة تستغرق 18 ساعة إلى باكستان.

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين يمكنهم التواصل مع واشنطن في أي وقت يريدون.

وقال ترامب: «قبل فترة قلتُ للمسؤولين عندي الذين كانوا يستعدون للذهاب: لا، لن تقوموا برحلة 18 ساعة إلى هناك. نحن نملك كل أوراق الضغط. يمكنهم الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا بعد الآن برحلات 18 ساعة فقط للجلوس والحديث عن لا شيء».