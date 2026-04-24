صرح خطيب جمعة مدينة قم بإيران، محمد سعيدي، بأن قبول الذل أمام الظالمين ليس له مكان في العقيدة، مشددًا على ضرورة صمود المجتمع في مسار الدفاع عن حقوقه.
وأضاف سعيدي: "إن حقوق الشعب، بما في ذلك المطالب الاقتصادية والسياسية وكذلك الثأر لدماء الشهداء، ليست موضوعات يمكن المساومة أو التفاوض عليها".
صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن العمليات العسكرية ضد إيران انتهت خلال "ستة أسابيع فقط"، مقارنة بالحروب الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وكوريا والحرب العالمية الثانية، مؤكّدًا أن "جيشها انهار بالكامل".
وأضاف أنه لم يتبقَّ سوى "قوارب صغيرة مسلّحة"، قائلاً: "عندما نراها سنقضي عليها".
وفي تقييمه للقدرات العسكرية الإيرانية، قال: "بحريتهم انتهت، سلاحهم الجوي انتهى، دفاعاتهم الجوية انتهت؛ كل أنظمة مضادات الطائرات دُمّرت". وأضاف: "ربما أعادوا تعزيز أنفسهم قليلاً خلال هذه الهدنة التي استمرت أسبوعين، لكن إن فعلوا ذلك، فسندمّرها خلال يوم تقريبًا". ووصف العملية بأنها "استثنائية"، مضيفًا أنه "تم القضاء على قادتهم"، وأن هيكل القيادة الجديد في إيران "غارق في صراع داخلي".
وأشار ترامب إلى دور النظام الإيراني في الهجمات ضد القوات الأمريكية خلال العقود الماضية، قائلاً: "خلال 47 عامًا قتلوا الكثير من شعبنا"، وتحدث عن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واصفًا إياه بـ "العبقري الشرير"، مضيفًا: "لو لم أقضِ عليه، ربما لم نكن لنصل إلى هذا التقدم اليوم".
كما وصف الاتفاق النووي السابق (2015)، الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الأسبق، بارك أوباما بأنه "اتفاق سيئ للغاية" أتاح لإيران طريقًا نحو السلاح النووي.
وأكد ترامب أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: "الأمر كله يتعلق بالسلاح النووي. لا يجب أن يمتلكوا قنبلة نووية ولن يمتلكوها".
وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت "نحو 75 إلى 78 في المائة من الأهداف"، وأن البنية التحتية العسكرية والصاروخية والطائرات المسيّرة دُمّرت في بعض الحالات بنسبة "70 إلى 80 أو حتى 90 في المائة". وأوضح أن وقف العمليات جاء لأن "هم أرادوا السلام".
وفيما يتعلق بالحصار الاقتصادي، قال: "لدينا حصار فعال بنسبة 100 في المائة، وهم لا يقومون بأي تجارة"، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الإيراني "تدهور بشدة". كما أكد أن الولايات المتحدة "تسيطر بالكامل على مضيق هرمز"، مضيفًا: "اقترحوا قبل ثلاثة أيام فتح المضيق، لكنني رفضت، لأن ذلك يعني دخلاً يوميًا قدره 500 مليون دولار لهم". وأكد أن المضيق "سيبقى مغلقًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو حدوث تطور إيجابي".
ورفض ترامب تقارير تحدثت عن أداء جيد لإيران في الحرب، قائلاً: "هم لا يقاتلون جيدًا، لقد دُمّروا بالكامل"، مضيفًا أن كامل الأسطول الإيراني المكوّن من 159 سفينة "غرق في قاع البحر". كما شدد على أن الولايات المتحدة "ليست تحت أي ضغط"، بل "هم من يتعرضون للضغط، لأنهم إذا لم يتمكنوا من تصدير نفطهم، فإن بنيتهم النفطية ستنهار".
وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للولايات المتحدة استهداف "الـ 25 في المائة المتبقية من الأهداف" وإكمال العمليات العسكرية، لكنه أشار إلى تفضيله التوصل إلى "اتفاق دائم"، قائلاً: "يمكنني عقد اتفاق الآن، لكنني لا أريد ذلك؛ أريد اتفاقًا يستمر إلى الأبد".
وحذّر من تداعيات امتلاك إيران سلاحًا نوويًا قائلاً: "لا يوجد شيء أسوأ من السلاح النووي، يمكنه تدمير مدن، وتخريب الشرق الأوسط، بل وحتى استهداف أوروبا". كما أشار إلى أن واشنطن "لا تعرف حاليًا مع من تتعامل في إيران" بسبب "حالة الفوضى" في هيكل القيادة.
وفي ختام تصريحاته، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تستخدم السلاح النووي، قائلاً: "لماذا أفعل ذلك؟ لقد دمّرناهم بالكامل بدونه. السلاح النووي يجب ألا يُستخدم أبدًا من قبل أي طرف".
قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست إن القوات الأمريكية استغلت فترة وقف إطلاق النار مع إيران لإعادة التموضع وإعادة تزويد السفن والطائرات، وإن الجيش مستعد لاستئناف الهجمات إذا صدرت الأوامر.
في الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الخميس أن مجموعة الهجوم لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج دبليو بوش» وصلت إلى المنطقة،
برفقة آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين وعشرات المقاتلات المتطورة.
ولا يزال من غير الواضح ما هي المهمة التي ستُوكل إلى هذه الحاملة.
ستنضم حاملة الطائرات «يو إس إس جورج دبليو بوش» إلى حاملتي الطائرات «جيرالد فورد» و«أبراهام لينكولن» لتعزيز قدراتهما في الدفاع الجوي والهجمات بعيدة المدى.
العديد من السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط مكلفة بتنفيذ حصار على الموانئ الإيرانية بأمر من ترامب.
نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أميركي ومصدر مطّلع، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت خلال هذا الأسبوع بزرع مزيد من الألغام في مضيق هرمز.
وذكر التقرير أن هذه هي المرة الثانية منذ بدء الحرب التي تقوم فيها إيران بعمليات زرع ألغام في المضيق، مشيرًا إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت جميع ألغام المرحلة الأولى قد تم رصدها وإزالتها.
وأضاف "أكسيوس" أن الجيش الأميركي رصد عمليات زرع الألغام ويتابعها عن كثب، فيما قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بعدد الألغام الجديدة لكنها لم تكشف عن تفاصيلها.
أعاد حساب منسوب إلى المرشد الإيراني، مجتبی خامنئي، على منصة "إكس"، نشر مقتطف من رسالة منسوبة إليه، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن وجود ارتباك وانقسام داخل النظام.
وجاء في الرسالة: "إن العمليات الإعلامية للعدو تستهدف أذهان الناس ونفوسهم، وتهدف إلى المساس بالوحدة والأمن القومي". وأضاف: "يجب ألا نسمح عبر أي تهاون بتحقق هذا الهدف الخبيث".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب على منصة "تروث سوشال"، أن إيران تعاني صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى تصاعد الخلافات بين ما وصفهم بـ "المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن من تبقى من عناصر النظام الإيراني يتقاتلون الآن على السلطة.
وأضاف ترامب، في تصريحات له مساء الخميس 23 أبريل (نيسان)، أن إيران قد تكون عزّزت تسليحها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أكد أن الجيش الأميركي قادر على القضاء على ذلك في غضون يوم واحد تقريبًا.
