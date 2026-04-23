صرح مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" بأن البحرية الأميركية لديها حاليًا 19 سفينة حربية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد آر فورد" من بين السفن الموجودة في المنطقة.
نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بيانًا مشتركًا على منصة "إكس"، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن ما وصفه بارتباك داخل إيران في تحديد القيادة، مؤكدين أنهما "سيجعلان العدو يندم من خلال الالتزام الكامل بتوجيهات المرشد".
وجاء في البيان: "لا يوجد متشددون ومعتدلون، بل نحن جميعًا إيرانيون وثوريون".
وكان رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، قد أكد في وقت سابق، ردًا على تصريحات ترامب، أنه "في إيران يوجد مرشد واحد فقط".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب على منصة "تروث سوشال"، أن إيران تواجه صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى وجود صراع داخلي بين ما وصفهم بـ"المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه منذ بدء ما وصفته بعمليات الحصار البحري للسواحل الجنوبية لإيران، تم إجبار ما مجموعه 33 سفينة على تغيير مسارها.
وجاء هذا التحديث بعد ما أعلن الجيش الأميركي، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، أنه أعاد توجيه 31 سفينة حتى ذلك الوقت.
كما أعلنت الولايات المتحدة في اليوم نفسه أنها اعترضت سفينة خاضعة للعقوبات، قالت إنها كانت تنقل النفط من إيران، وتمت مصادرتها وتفتيشها.
علّق رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن وجود ارتباك داخل إيران في تحديد هوية القائد، وعن وجود خلافات بين “المتشددين” و”المعتدلين”.
وقال إن هذه المصطلحات تُستخدم في الخطاب السياسي الغربي، مؤكداً أنه لا وجود لمثل هذا التصنيف في النظام الإيراني، وأن الجميع يعملون تحت قيادة واحدة فقط.
وأضاف: "جميع الفئات والتيارات في النهاية تعمل ضمن إطار الانسجام الكامل تحت أوامر المرشد الإيراني".
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال تقييم أمني، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد النظام الإيراني، وأن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة دفاعًا وهجومًا، وقد تم تحديد الأهداف مسبقًا
وأضاف أن إسرائيل تنتظر "الضوء الأخضر من الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "استكمال إنهاء عائلة خامنئي"، التي اعتبرها- بحسب تصريحاته- مسؤولة عن بدء مخطط يستهدف إسرائيل، إضافة إلى استهداف القيادات والنظام الحاكم في إيران.
وأكد كاتس أن "هذه المرة سيكون الهجوم مختلفًا وأكثر فتكًا، وسيوجه ضربات مدمّرة في أكثر النقاط إيلامًا"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لضربات سابقة قال إن إيران تعرضت لها، والتي "ستؤدي إلى إضعاف أركان النظام وزعزعته".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إم إس ناو": "إن إيران لا تملك أي فكرة عمّن يقودها، إنهم في حالة فوضى كاملة، ولا يعرفون حتى من هو قائدهم".
وأضاف: "لقد قمنا فعليًا بإزالة ثلاثة مستويات من القيادات، وكل من كان قريبًا منهم".
وتابع قائلاً: "إنهم في حالة اضطراب شديد، والآن لا أحد يريد مساعدتهم أيضًا؛ لأنهم فقدوا عامل الردع. لم يعودوا كما كانوا، ولم يعودوا قوة مهيمنة في الشرق الأوسط".