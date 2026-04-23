نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن احتمال احتياج القوات الأميركية إلى ستة أشهر لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وهي ألغام يُعتقد أنها تهدد حركة الملاحة البحرية.

وقال متحدث باسم البنتاغون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي)"، إن "أي تقييم لا يعني أنه تقييم مقبول"، مضيفًا أن فكرة إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر "غير ممكنة وغير مقبولة تمامًا لدى وزير الحرب".

وأضاف أن "انتقائية وسائل الإعلام في نشر معلومات مسرّبة، كثير منها غير دقيق، من اجتماع سري وغير علني، يُعدّ ممارسة صحفية غير نزيهة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أن "البنتاغون" أبلغت الكونغرس بأن إزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز قد تستغرق حتى ستة أشهر.