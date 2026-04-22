أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، مساء الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول إلغاء إعدام ثماني نساء في إيران تستند إلى تقارير غير صحيحة، مؤكدة أن أيًا منهن لم تكن تواجه حكم الإعدام.

وقالت في بيان: "لم تكن أي من هؤلاء النساء تواجه حكمًا بالإعدام ليتم إلغاؤه".

واتهمت ترامب بـ "محاولة صناعة إنجازات من أخبار كاذبة".