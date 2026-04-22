قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، إن إيران يجب أن توافق، ضمن إطار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، على تسليم اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، مساء الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول إلغاء إعدام ثماني نساء في إيران تستند إلى تقارير غير صحيحة، مؤكدة أن أيًا منهن لم تكن تواجه حكم الإعدام.
وقالت في بيان: "لم تكن أي من هؤلاء النساء تواجه حكمًا بالإعدام ليتم إلغاؤه".
واتهمت ترامب بـ "محاولة صناعة إنجازات من أخبار كاذبة".
رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، تقريرًا لشبكة "سي بي إس" أفاد بأن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية أكبر مما أعلنت الإدارة الأميركية، ودافعت عن طريقة تعامل ترامب مع الصراع.
وذكرت، في منشور على منصة "إكس"، أن "الإعلام التقليدي يقوم مرة أخرى بدعاية لصالح النظام الإيراني".
وأضافت أن الجيش الأميركي، تحت قيادة ترامب، ألحق أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية لإيران، بما في ذلك قاعدة صناعاتها الدفاعية ومخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى قواتها البحرية والجوية.
ذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن الفريق الإيراني المفاوض في محادثات إسلام آباد لم يدخل في مناقشات حول الملف النووي، لأنه لم يكن ضمن جدول أعمال الوفد.
وبحسب التقرير، فقد طرحت الولايات المتحدة مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم، لكن الوفد الإيراني "تجاوز" هذا المقترح.
وأضافت أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم يكن ضمن الوفد لهذا السبب، وأن المحادثات اقتصرت على القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن إحاطة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمام الكونغرس، بأن إزالة الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
ويشير التقييم إلى أن التداعيات الاقتصادية للنزاع قد تمتد حتى نهاية العام أو أكثر، مع استمرار اضطرابات الشحن وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن أي عملية من هذا النوع لن تبدأ على الأرجح قبل انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، إن ثماني محتجات كان من المقرر إعدامهن في إيران لن يتم تنفيذ الحكم بحقهن.
وأضاف في منشور على منصة “تروث سوشال”: "سيتم إطلاق سراح أربع منهن فورًا، وستُحكم الأربع الأخريات بالسجن لمدة شهر واحد".
وتابع: "أقدّر كثيرًا أن إيران وقادتها احترموا طلبي بصفتي رئيس الولايات المتحدة وأوقفوا الإعدامات المقررة".